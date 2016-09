Auf StraÃŸe angesprochen - MÃ¤dchen meldet Vorfall der Polizei

Auf Straße angesprochen - Mädchen meldet Vorfall der Polizei

erschienen am 16.09.2016



Limbach-Oberfrohna. Eine Siebenjährige hat am Donnerstagnachmittag in Limbach-Oberfrohna die Einladung eines 59-Jährigen ausgeschlagen, ihn in seinem Garten zu besuchen. Das Mädchen und seine Mutter meldeten den Vorfall anschließend der Polizei. Der Mann wurde nicht strafrechtlich verfolgt, teilten die Beamten mit. Aus präventiven Gründen folgte aber ein Gespräch mit ihm, hieß es.

Laut Polizei sprach der Mann die Siebenjährige im Anna-Esche-Gäßchen an. Er lud sie zu sich in den Garten ein, wo sie Obst und Gemüse geschenkt bekommen hätte. Sie schlug das Angebot aus und berichtete ihrer Mutter zu Hause über den Unbekannten. Beide gingen dann in die betroffene Gartenanlage, wo das Mädchen den Mann wiedererkannte, und anschließend zur Polizei. (fp)