Auf dem Laufsteg der Schönheit

In der Einkaufsgalerie Roter Turm sind Miss und Mister Sachsen gekürt worden. Auf die Sieger und ihre Körper kommen nun einige Veränderungen zu.

Von Johannes Pöhlandt

erschienen am 07.11.2016



Ein Mann vieler Worte ist Philipp Schneider nicht. Zwei Sätze zu Beruf und Hobbys, dann beendet der 21-jährige Dresdner seine Ausführungen mit einem "Danke". "Du sagst mir immer, wann Schluss ist", stellt Moderator Karim Ghadhab fest, der noch gar nicht vorhatte, das Interview zu beenden. Man könnte Schneiders Auftreten als Schüchternheit auslegen, aber auch als sympathische Bescheidenheit. Die Jury entscheidet sich gestern Nachmittag im Einkaufszentrum Roter Turm offenbar für letzteres und wählt den angehenden Physiotherapeuten zum Mister Sachsen 2017.

Während sich Schneider nur gegen die beiden Chemnitzer Sören Habel (27) und Ralf Richter (24) durchsetzen muss, gehen bei den Damen acht Kandidatinnen an den Start. Sie präsentieren sich beim ersten Durchgang in Abendgarderobe, beim zweiten in Bademode. Die Herren tragen zunächst Anzug, dann nur Jeans bei freiem Oberkörper. Beim Flanieren auf dem Laufsteg zeigen sich große Unterschiede. Einige Kandidatinnen bewegen sich tänzelnd über den Laufsteg und lächeln offensiv ins Publikum. Andere machen staksige Schritte und wissen offenbar nicht, wohin sie ihren Blick richten sollen.

Eine Möglichkeit ist, in eine der zahlreichen Kameras zu schauen. Nicht nur Pressefotografen drücken fast pausenlos auf den Auslöser, auch die Zuschauer. In den ersten Sitzreihen hält fast jeder Zweite sein Smartphone hoch, fotografiert oder filmt. Das könnte ein Grund sein, warum die Stimmung nicht als euphorisch, sondern nur als mäßig bezeichnet werden kann. Wer ein Smartphone in der Hand hält, kann nicht Beifall klatschen. Und so bleibt der Applaus verhalten, obwohl Moderator Ghadhab immer wieder dazu auffordert.

Die Anzahl der Zuschauer ist mit etwa 250 am höchsten, als sich die Teilnehmer leicht bekleidet präsentieren. Dabei fällt auf, dass der Trend, wonach bei Modenschauen teilweise auch normal gebaute Models gern gesehen sind, für Schönheitswettbewerbe offenbar nicht gilt: Niemand der jungen Frauen und Männer hat ein Gramm zu viel auf den Rippen. Fitness ist Trumpf: Alle zählen zum Teil gleich mehrere Sportarten zu ihren Hobbys.

In den Pausen zwischen den Durchgängen werden Wetten abgeschlossen. "Definitiv Startnummer eins", sagt Lisa Schmitt. Die 23-jährige Chemnitzerin hat schon an mehreren Miss-Wettbewerben teilgenommen, zu einem Sieg hat es bislang nicht gereicht. Dies hat ihr ihre Mitbewohnerin Josephin Frenzel voraus: Die 22-Jährige war Miss Sachsen 2015 und profitiert davon noch heute: Die Chemnitzerin modelt neben ihrem Fitnessökonomie-Studium. "Der Titel hat mir viele Chancen eröffnet", sagt Frenzel. Eine Miss müsse nicht nur gut aussehen und Ausstrahlung haben, sondern sich auch ausdrücken können. Dieses Profil erfüllt ihrer Meinung nach bei den Frauen die Startnummer fünf am besten.

Am Ende zeigt sich, dass die beiden Freundinnen mit ihren Einschätzungen goldrichtig liegen. Die Nummer fünf, die Schülerin Soraya Kohlmann (18) aus Leipzig, wird von der Jury, der Einkaufszentrum-Manager Jörg Knöfel, Tanzlehrer Tilo Kühl-Schimmel und frühere Schönheitsköniginnen und -könige angehören, zur Gewinnerin gekürt. Knapp dahinter folgt die Startnummer eins, die Abiturientin Franzine Mischka (19), ebenfalls aus Leipzig. Diana Sywous (19), angehende Krankenschwester im Klinikum Chemnitz, wird bei ihrem Heimspiel Dritte.

Soraya Kohlmann und Philipp Schneider dürfen zur Belohnung an den Wahlen zu Miss und Mister Germany teilnehmen. Damit sie Sachsen dort würdig vertreten, wird in den nächsten Monaten kräftig an ihrem Erscheinungsbild gefeilt: Sie erhalten nicht nur modische Kleidung, sondern auch Haarstylings und sogar eine professionelle Zahnreinigung. Dass Letzteres die neue Miss Sachsen noch schöner macht, ist kaum vorstellbar, als Kohlmann nach der Siegerehrung für die Fotografen posiert - mit strahlend weißen Zähnen.

Ein weiteres Foto mit der Siegerin und dem Sieger sehen Sie auf der Seite 2, Sachsen.