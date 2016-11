Auf dem Sonnenberg entsteht ein Fürstenplatz

Der Bereich an der höchsten Stelle der Zietenstraße wird neu gestaltet. Doch die Pläne sind nicht unumstritten und ziehen neue Probleme nach sich.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 01.12.2016



Sonnenberg. Die Landschaftsarchitekten sprechen in ihrem Entwurf vom Fürstenplatz. Die Stadtverwaltung nennt ihn "neuer Stadtplatz an der Fürstenstraße/Zietenstraße". Fakt ist: Die nach dem Abriss mehrerer Plattenbauten entstandene Grünfläche zwischen Zieten- und Tschaikowskistraße soll 2017 für rund 425.000 Euro neu gestaltet werden. Dieses Vorhaben und den Planungen dafür haben die Stadträte im Bauausschuss einstimmig gebilligt.

Ziel sei "die Entwicklung einer öffentlichen Freizeitanlage mit entsprechender Aufenthaltsqualität", heißt es von der Stadtverwaltung dazu. Neben Grünflächen mit Rasen, vielen neuen Bäumen sowie einem Hochbeet mit Sträuchern und Stauden sind - laut Rathaus nach Abstimmung mit Mietern, Vermietern und Dienstleistern vor Ort - auch Spielgeräte sowie Parkplätze für die Bewohner des Karrees vorgesehen. Direkt an der Kreuzung werde ein steinerner Vorplatz entstehen, auf dem wieder der Brunnen "Haarwäsche" aufgestellt werden soll. Außerdem sind dort Sitzbänke und Fahrradständer geplant. Daran sollen sich entlang der Zietenstraße vier Reihen Bäume anschließen, unter denen Bänke, Schaukeln, Balancierbalken und eine Boule-Fläche untergebracht werden sollen. Von den geplanten Gesamtkosten von rund 425.000 Euro sollen 283.000 Euro aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost kommen, 142.000 Euro sind Eigenmittel der Stadt.

Rainer Amme vom Bund für Umwelt und Naturschutz und Bernhard Herrmann (Grüne) kritisierten vor der Abstimmung, dass Parkplätzen der Vorzug vor einer Hundewiese gegeben wurde. Denn eine Hundewiese wie an der Ludwig-Kirsch-Straße führe zu weniger verschmutzten Gehwegen, so Herrmann. Laut Grünflächenamtsleiter Peter Börner sind ein Spielplatz und eine Hundewiese jedoch nicht vereinbar. Außerdem gehöre die Fläche größtenteils den Vermietern GGG und SWG, die Anwohnerparkplätze gewünscht hätten, ergänzte Stadtplanungsamtsleiter Borries Butenop.

Falk Ulrich (CDU) fragte, ob das Budget des Grünflächenamtes für die Pflege des neuen Platzes ausreicht. Börner verneinte. Entweder müssten Leistungen anderswo verringert oder das Budget erhöht werden. Herrmann regte an, die Vermieter an der Grünpflege zu beteiligen.