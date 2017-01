Auf der Suche nach dem passenden Beruf

Die Ausbildungs- und Studienmesse "Mach was" ist ein Kompass bei der Berufssuche gewesen - auch für jene Jugendliche, bei denen zwischen Jobwunsch und Wirklichkeit noch eine Lücke klafft.

Von Uwe Rechtenbach

erschienen am 30.01.2017



Jugendlichen stehen hunderte Wege offen, einen akademischen Weg einzuschlagen oder eine klassische Lehre aufzunehmen. Allerdings erfordert so manche Qualifizierung auch einen entsprechenden Schulabschluss. Was tun, wenn der nicht vorhanden ist?

Dieser Frage gingen am Wochenende die beiden 16-jährigen Freundinnen Sarah Kühn und Romy Zielke bei der Messe "Mach was" in der Chemnitz-Arena nach, wo rund 70Ausbildungsstätten und Unternehmen über die Möglichkeiten einer Lehre oder eines Studiums informierten. Als Unterstützung für die beiden jungen Frauen war Sarah Kühns Tante, Katja Päzold, mitgekommen. Sie freut sich, wie sie sagt, darüber, dass sich die Mädchen selbst um ihren weiteren Ausbildungsweg kümmern und auch dann nicht resignieren, wenn es ein paar Hürden aus dem Weg zu räumen gilt. Denn für beide wird es nur über zusätzliche Berufsqualifikationen möglich sein, zum gewünschten Job zu kommen. Denn eine Ausbildung, etwa zum Erzieher, ist mit einem Hauptschulabschluss nicht zu haben. Doch in eine solche Richtung soll es für die beiden gehen, wie sie vor dem Rundgang sagen.

Versperrt ist der Weg dahin nicht, erfuhren die Mädchen auf der Messe. Allerdings ist eine schulische Ausbildung nötig, bei der der Realschulabschluss in der Berufsausbildung enthalten ist, wurde den Frauen am Stand der Freien Schulen Chemnitz von Mitarbeiterin Karin Endler erklärt. Eine Variante sei die Ausbildung in der Krankenpflegehilfe. Danach sei der Einstieg in die Erzieherausbildung frei. Allerdings kostet dort die Ausbildung monatlich 25 Euro Schulgeld, so Endler. Ausbildungsbeginn könnte in diesem Jahr sein. Wie Sarah Kühn sagt, scheint dieser Berufsweg der wahrscheinlichste für sie zu sein. Denn ein weiterer Vorteil wäre, dass der Unterricht in Chemnitz stattfindet und damit der Schulweg noch gut zu bewältigen sei, sagt die in Oederan wohnende junge Frau.

Zum Messerundgang der Mädchen gehörte dann auch noch ein Gespräch am Stand von "Jobware". Die Firma, die als Internet-Plattform Arbeitsstellen und Praktika offeriert, bietet zugleich Vorlagen, Informationen und Tipps für Bewerbungen. "Das hilft sicherlich weiter, wenn man eine gute Bewerbung abgeben will", sagt Tante Katja Päzold. Sie sei zuversichtlich, dass die beiden Mädchen über den Weg der Freien Schule zu weiteren Ausbildungen und eventuell auch dann zum Wunschberuf finden werden.

Als wesentlichen Vorteil des Messebesuchs sieht Päzold die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit Vertretern der jeweiligen Firmen und Ausbildungsstätten. Weiterhin gebe es in kurzer Zeit eine Vielzahl an Angeboten auf einen Blick. Mehr als 8000 Gäste haben am Samstag und Sonntag diese Chance genutzt. Der Veranstalter, das Medienunternehmen Chemnitzer Verlag und Druck, kündigte bereits an, dass es nach der Premiere im kommenden Jahr eine zweite Auflage geben soll. Vorgesehen sei, die Anzahl der Aussteller und Angebote zu erhöhen.