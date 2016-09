Aufatmen in Kappel: Spielplatz-Abriss vorerst gestoppt

Im Streit um den Erhalt der Anlage setzt das Rathaus auf Dialog. Auch ein Großvermieter zeigt sich offen für Gespräche. Vom Tisch sind die Pläne damit aber noch nicht.

Von Michael Müller

erschienen am 10.09.2016



Kappel. Der Aufschrei im Viertel war heftig, doch er könnte sich gelohnt haben. Die Stadtverwaltung hat den für kommende Woche geplanten Abriss eines Spielplatzes an der Straße Usti nad Labem vorläufig gestoppt. "Wegen zahlreicher Bürgeranfragen", so heißt es nun in einer offiziellen Mitteilung aus dem Rathaus, habe sich das Grünflächenamt entschieden, den Abbruch der Anlage auszusetzen. Stattdessen soll es übernächste Woche vor Ort eine öffentliche Informationsveranstaltung geben.

Ob dies einen ersten Schritt hin zu einem möglichen Erhalt des im Stadtteil beliebten Spielplatzes bedeuten könnte, bleibt allerdings offen. Denn laut der Mitteilung aus dem Rathaus soll es bei dem Vor-Ort-Termin darum gehen, die Hintergründe der Pläne für den Abriss näher zu erläutern.

Die Stadt beruft sich bei dem Vorhaben auf ihre "Spielplatzkonzeption 2025", die nach längerer Bürgerbeteiligung im Mai 2014 vom Stadtrat beschlossen worden war. Ursprünglich sollte damals bereits das Aus für die Anlage besiegelt werden. Doch nachdem sich im Internet viele Eltern und Anwohner klar für deren Erhalt ausgesprochen hatten, wurden die Pläne geändert. Kein ersatzloser Wegfall, sondern die Suche nach einem neuen Betreiber stand nun auf der Agenda.

Ob die Bemühungen, einen neuen Träger zu finden, intensiv genug waren, bevor kürzlich der Abriss beauftragt wurde, daran gibt es im Viertel einige Zweifel. "Uns hat niemand angesprochen", sagt beispielsweise Dirk Förster-Wehle vom Großvermieter TAG Wohnen, der in der Nachbarschaft mehr als 600Wohnungen und auch zwei eigene Spielplätze unterhält. Dem Unternehmen, das viele Familien mit Kindern zu seinen Mietern zähle, sei durchaus bekannt, dass der Spielplatz sehr gut besucht sei, sagt der Immobilien-Manager. Daher sei TAG Wohnen über einen Beitrag zu dessen Erhalt grundsätzlich gesprächsbereit. Allerdings ergebnisoffen, wie Förster-Wehle betont. "Man muss sich den Zustand genau anschauen, Spielplätze sind immer auch mit Investitionen und Kosten verbunden."

Die Stadt bezeichnet den Zustand der Spielgeräte allerdings als desolat. Einige hätten bereits im Oktober 2015, ein weiteres im Frühjahr gesperrt werden müssen, um Kinder vor Verletzungen zu schützen.

Die Informationsveranstaltung für Bürger findet am Montag, 19. September, um 15.30 Uhr am Spielplatz Straße Usti nad Labem 199-209 statt.