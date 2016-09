Aufgemalt und wieder weg: RÃ¤tsel um Verkehrszeichen

Aufgemalt und wieder weg: Rätsel um Verkehrszeichen

Auf dem Kaßberg haben Unbekannte einen Fußgängerüberweg und ein Zone-30-Zeichen auf die Straße gemalt. Die Reaktionen darauf waren sehr unterschiedlich.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 08.09.2016



Autofahrer dürften gestaunt, vielleicht sogar kurz das Bremspedal gedrückt haben: Ein neuer Fußgängerüberweg über die Weststraße, keine 100 Meter von der nächsten Ampelkreuzung entfernt. War da das städtische Tiefbauamt am Werk?

Keineswegs. Der Zebrastreifen wurde von Unbekannten im Kreuzungsbereich Andréstraße mit weißer Farbe auf die Straße gemalt, teilte die Polizei gestern mit. Beamte hatten das in der Nacht zuvor festgestellt. Neben dem Fußgängerüberweg fanden sie auch ein gemaltes Zeichen "Zone 30" auf der Straße. Wie hoch der Schaden ist, ist demnach nicht klar.

Ebenso unbekannt sind die Motive der Täter. Die Weststraße gilt als stark befahren, wenn auch lange nicht so sehr wie große Einfallsstraßen. Wollten der oder die Täter vielleicht dennoch darauf aufmerksam machen, dass zu schnell gefahren wird? Dass Passanten die Weststraße kaum überqueren können? Bei Anwohnern und Gewerbetreibenden vor Ort sorgte die Aktion für Stirnrunzeln. "Hier wird gefahren wie überall", sagt Dieter Engel, der direkt an der Kreuzung wohnt. Einen Fußgängerüberweg brauche er an dieser Stelle ebenfalls nicht, so der Senior. "Ich bin zwar nicht der Schnellste, aber über die Straße komme ich immer noch."

Die Mitarbeiterin eines Geschäfts nahe der Kreuzung hatte von einer Kundin von dem falschen Zebrastreifen erfahren. "Sie hatte mit einem Kinderwagen die Straße gequert und sich gewundert, dass die Autos nicht an dem Überweg anhalten wollten", berichtet die Frau. Andere Anwohner nahmen die Zeichen dagegen nicht ernst. Von "einer Kindermalerei" sprach eine Frau, davon, dass sich hier "ein paar Betrunkene vielleicht einen Scherz erlaubt haben", ein junger Mann. Einig waren sich Anwohner, dass die Zeichen wohl schon seit dem Wochenende existierten. Jessica Helbeg hat sie am Montagmorgen bemerkt, als sie die Straße kreuzte. "Das sah nicht professionell aus. Die Farbe war über die ganze Straße verteilt", sagt sie.

Die Polizei und die Stadtverwaltung nahmen die falschen Verkehrszeichen indes ernst. Noch gestern Morgen wurden sie entfernt, ein paar Farbreste sind noch erkennbar. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und suchen Zeugen.