Augustusburger Straße: Mittelinsel für Fußgänger entsteht

erschienen am 28.10.2016



Das Überqueren der Augustusburger Straße an der Einmündung Scharnhorststraße soll für Fußgänger sicherer werden: Die Stadtverwaltung will dort am Dienstag mit dem Bau einer Mittelinsel beginnen.

Um Umleitungen zu vermeiden, erfolge der Bau in zwei Abschnitten. Während der Arbeiten, die bis zum 12. Dezember dauern sollen, werde der Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet und mit mobilen Ampeln geregelt. Die Zufahrt zum Parkplatz und die Durchfahrt auf der Scharnhorststraße seien gesperrt. (gp)