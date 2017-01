Aus Frust zum Intensivtäter: 32-Jähriger vor Gericht

Diebstahl, Vandalismus, Brandstiftung: Einem vorbestraften jungen Mann wird wegen einer Reihe von Vorfällen nun erneut der Prozess gemacht. Spielte er mit dem Leben Dutzender Asylbewerber?

Von Michael Müller

erschienen am 03.01.2017



Altchemnitz. Bis gegen 9.30 Uhr war es ein eher ruhiger Sonntagmorgen gewesen, damals, Ende Juli 2016. Die meisten der Bewohner der erst wenige Monate zuvor eröffneten Asylbewerberunterkunft an der Annaberger Straße schlafen noch. "Vor 11 Uhr geht an solchen Tagen selten etwas los", erzählt einer der Sicherheitsleute. 40bis 50 Männer unterschiedlicher Herkunft dürften seiner Erinnerung nach an jenem Vormittag im Haus gewesen sein - nichts Böses ahnend.

Einer der wenigen, die um diese Zeit schon munter sind, ist Nizar B. Der 32-jährige Tunesier lebt erst seit einiger Zeit in dem Heim. Er spricht besser Deutsch als viele andere Bewohner, gilt überdies als reinlich. Als einziger aber ist er nicht auf den zur Flüchtlingsunterkunft umgebauten beiden oberen Etagen des früheren Bürokomplexes untergebracht, sondern im Erdgeschoss. Im sogenannten Notzimmer; einem besonderen Raum "für schwierige Fälle", wie der Sicherheitsmann sagt.

Die Betreiber wollten ihm an der Annaberger Straße offenbar einen Neuanfang ermöglichen, nachdem es in der Erstaufnahme und auch in einer anderen Asylbewerberunterkunft an der Straßburger Straße mit ihm immer wieder Probleme gegeben hatte. Dort war er nach Entlassung aus mehrjähriger Haft untergekommen, verurteilt unter anderem wegen Brandstiftung.

Der Sonntagmorgen im Heim an der Annaberger Straße wurde für den 32-Jährigen zum bislang letzten, den er in Freiheit erlebte. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Und wieder geht es um Brandstiftung - aber nicht nur. An einem Bus der Linie 21 soll er im April vergangenen Jahres einen Scheibenwischer verdreht haben - der Busfahrer haben ihn nicht einsteigen lassen wollen, sagt NizarB. Bei einer Kontrolle im Stadthallenpark beschimpfte er wenige Wochen später Polizisten als "Rassisten" - weil er sich bis auf die Unterhose habe ausziehen müssen. "Dabei hatte ich mit Drogen nie etwas zu tun", so Nizar B. Wiederum knapp einen Monat später klaute er im Kaufhof ein 119 Euro teures Parfüm. Warum? "Ich wollte einfach etwas Unerlaubtes machen", sagte er gestern vor Gericht.

Hinzu kam offenbar eine gehörige Portion Frust, die sich immer wieder in Vandalismus entlud - in der Gemeinschaftsunterkunft, aber auch außerhalb. Eingetretene Türen, beschädigte Trockenbauwände, ein demoliertes Haltestellenhäuschen, wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor.

Seit der Entlassung aus der Haft, so schilderte der Angeklagte, habe er sich beinahe täglich beim Sozial- und beim Jugendamt darum bemüht, seine Tochter sehen zu dürfen. Doch die Mutter des Mädchens, das offenbar während seiner Haftzeit zur Welt gekommen war, wollte das nicht. Sie habe ihn immer wieder hingehalten, sagte er. Eines Tages versuchte er es dann allem Anschein nach mit Gewalt: In einem Plattenbau im Stadtteil Morgenleite trat er zweimal die Tür einer fremden Wohnung ein, von der er meinte, dass dort die Mutter des Kindes wohne. Ein Irrtum, wie sich herausstellte.

Was am Vormittag des 24. Juli in ihn gefahren war, bleibt vorläufig offen. Sicher scheint nur, dass er sich gerade beim Wachschutz der Asylbewerberunterkunft heißes Wasser für eine Tasse Kaffee holen wollte, als plötzlich die Alarmanlage losging. Feuer! Schnell stellt sich heraus, dass der Brand im Zimmer von Nizar B. ausgebrochen war. "Dichter Qualm, die Flammen schlugen aus dem Fenster", schilderte einer der Sicherheitsleute gestern vor Gericht. "Wir hatten zu tun, die Leute aus den Betten zu bekommen. Das hätte böse ausgehen können."

Der Einzige, der das hektische Geschehen mit Feuerwehr und Polizei seinerzeit auffällig unauffällig und gelassen an sich vorbeilaufen lassen habe, sei Nizar B. gewesen. "Er saß auf der Treppe am Eingang, mit seinem Kaffee und einer Zigarette", schilderten Zeugen. Sie sind sich sicher: Den Brand kann niemand anders als er gelegt haben. Der 32-jährige Angeklagte aber bestreitet die Tat, im Unterschied zu den meisten anderen Vorwürfen, vehement. Er sei schon einmal wegen so etwas verurteilt worden und habe drei Jahre im Gefängnis verbracht. "Ich weiß, was das heißt."

Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt.