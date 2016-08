Aus Spielplatz wird RasenflÃ¤che

Aus Spielplatz wird Rasenfläche

erschienen am 01.09.2016



Mitte September soll nach Information der Stadtverwaltung die Demontage der Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Straße Usti nad Labem 199 - 209 im Stadtteil Kappel beginnen. Die Stadt habe versucht, die Fläche einem privaten Betreiber zu übergeben. Da die Bemühungen gescheitert seien und weil es in der Nähe attraktive Spielplätze gebe, soll die Anlage nicht erhalten werden.

2015 waren bereits zwei desolate Spielgeräte entfernt worden, um Kinder vor Verletzungen zu schützen, so die Stadtverwaltung. Bis Mitte Oktober soll der einstige Spielplatz zur Rasenfläche umgestaltet sein. (gp)