Ausnahme: Hausärztin nimmt noch neue Patienten auf

Caroline Schmuhl hat als Internistin ihre Arbeit in der Gemeinschaftspraxis von Admedia aufgenommen. Und spürt schon den Mangel an Medizinern.

Von Sandra Häfner

erschienen am 17.11.2016



Sonnenberg. Caroline Schmuhl ist das, was in Zeiten des Ärztemangels gemeinhin als "Sechser im Lotto" bezeichnet werden kann: Die gebürtige Chemnitzerin ist nach ihrer Ausbildung zur Internistin in Sachsen-Anhalt in ihre Heimatstadt zurückgekehrt und seit diesem Jahr auf dem Sonnenberg als Hausärztin tätig. Und die 36-Jährige nimmt in der Gemeinschaftspraxis des Therapie-Dienstleisters Admedia noch neue Patienten auf.

Im Sommer wurde das Gesundheitszentrum an der Planitzwiese 35 in Betrieb genommen. Vier Millionen Euro hat Admedia laut Geschäftsführer Dirk Neumann in das Medizinische Versorgungszentrum auf drei Etagen investiert. In der Praxis im zweiten Obergeschoss ist neben Hausärztin Schmuhl mit Andre List zudem ein Arzt für Physikalische Rehabilitative Medizin tätig.

Noch immer riecht es neu und nach Farbe in der großen Praxis. Zwar dominiert die Farbe Weiß, doch Bänke und Stühle leuchten in Orange- und Blautönen. Und noch ein wenig neu ist für Caroline Schmuhl, die Ende der 1990er-Jahre ihr Abitur am Goethegymnasium abgelegt hat, auch die Arbeit als Ärztin in einer Praxis. Nach der Schule ging sie zum Studium nach Magdeburg. Am dortigen Uni-Klinikum absolvierte sie ihre Facharztausbildung zur Internistin und arbeitete dort bis zu ihrem Wechsel nach Chemnitz. "Ich wollte wieder zurück in die Heimat, auch der Familie wegen. Und ich wollte ambulant arbeiten", sagt die Medizinerin. Noch fällt es auch schwer abzuschätzen, wie viele Patienten sie insgesamt behandeln kann. "Derzeit sind es rund 1000 pro Quartal", sagt Caroline Schmuhl, die Diabetes und Bluthochdruck als Schwerpunkte ihrer Arbeit nennt.

Noch könne sie neue Patienten aufnehmen, sagt die Chemnitzerin. Nächstes Jahr, weiß Geschäftsführer Neumann, werden Hausärzte in der Stadt aufhören. Schon jetzt wechselten Patienten zu Caroline Schmuhl. "Wir merken, es werden mehr", sagt sie und rät neuen Patienten, einen Termin für ein rund 30-minütiges Erstgespräch zu vereinbaren. "Auch, wenn man nicht krank ist. Dann geht es im Ernstfall schneller, weil ich alle wichtigen Informationen schon habe", betont sie.

Und noch eines fällt auf. Im Warteraum drängen sich keine Kranken. Dirk Neumann und Caroline Schmuhl verweisen auf das Bestellsystem mit festen Terminen. "Wir haben maximale Wartezeiten von zehn Minuten", so die Hausärztin. Ihr ist es wichtig, dass auch Patienten mit akuten Symptomen anrufen, bevor sie in die Praxis kommen. "Dann geben wir ihnen einen festen Termin. Das ist besser als wenn sich frühmorgens viele Patienten in der Praxis drängen und dann zwei, drei Stunden warten müssen. Damit ist keinem geholfen."

Und kann Caroline Schmuhl eines Tages keine neuen Patienten mehr aufnehmen, zieht Geschäftsführer Neumann Plan B aus der Schublade. Die Gemeinschaftspraxis mit sechs Sprechzimmern ist groß genug, einen weiteren Arzt zu beschäftigen. "Anfang 2017 wollen wir diesen nächsten Schritt gehen", so Neumann. Ob Allgemeinmediziner oder Facharzt - da sei man nicht festgelegt.