Ausnahmetalent an sechs Saiten

Ein 13-jähriger Schüler der Musikschule am Thomas-Mann-Platz gilt als außerordentlich begabter Nachwuchsgitarrist. Für seinen nächsten Auftritt hat er sich etwas Besonderes überlegt.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 05.01.2017



Bei Musikern können die kniffligsten Handgriffe manchmal ganz einfach aussehen. Wenn Alexander Bekdurdyew auf seiner Akustikgitarre die Solopassagen zu Stings Song "Fragile" spielt, könnte man meinen, für den 13-Jährigen ist das Ganze ein Kinderspiel. Dabei ist das Stück schon etwas für Fortgeschrittene, sagt Matthias Rockoff, Alexander Bekdurdyews Gitarrenlehrer in der Musikschule am Thomas-Mann-Platz.

Gemeinsam spielen der Lehrer und sein Schüler "Fragile" morgen zum Chemnitzer Neujahrskonzert in der Kreuzkirche auf dem Kaßberg. Das Besondere: Matthias Rockoff und Alexander Bekdurdyew haben das Stück umgearbeitet und mehr als drei Monate neue Sololäufe und Improvisationspassagen eingeübt. An der Musikschule gilt der 13-jährige Gitarrist als Ausnahmetalent. "Er lernt schnell, egal ob Jazz, Pop oder Rock", sagt Matthias Rockoff. Das sind die Musikstile, die er dem Siebtklässler vom Flöhaer Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium im Gitarrenunterricht an der Musikschule am Thomas-Mann-Platz näher bringt. Parallel dazu nimmt Alexander Bekdurdyew Unterricht in klassischer Gitarre - an der Städtischen Musikschule. Insgesamt hat der Nachwuchsmusiker aus Flöha deshalb dreimal pro Woche Gitarrenunterricht in Chemnitz.

Zum Neujahrskonzert treten Alexander Bekdurdyew, Matthias Rockoff sowie junge Künstler und Ensembles der zwei Chemnitzer Musikschulen und des Kreuz-Kirche-Musik-Vereins auf. Die Erlöse aus dem Konzert, das unter anderen vom Lions-Club Rabenstein organisiert wird, sollen in die Förderung des musikalischen Nachwuchses in Chemnitz fließen. Der Auftritt von Alexander Bekdurdyew gehört für Uta Georgi vom Lions-Club zu den Höhepunkten des Programms. "Er hat das Zeug zu einem Profimusiker, der einmal international auf Tournee geht", schwärmt die Organisatorin. "Da ist es schon etwas Besonderes, ein solches Talent aus der eigenen Region mal in jungen Jahren auf der Bühne zu sehen."

Vor 16 Jahren sind die Eltern von Alexander Bekdurdyew aus Turkmenistan nach Deutschland gezogen. Sie sind beide Profimusiker. Vater Michael Bekdurdyew unterrichtet Violine an der städtischen Musikschule und an der Musikschule am Thomas-Mann-Platz. Mutter Irina Bekdurdyew ist Klavierlehrerin - auch an beiden Chemnitzer Musikschulen. Ihr Sohn nimmt seit seinem sechsten Lebensjahr Gitarrenunterricht. Aber ob er wirklich mal auf Welttournee gehen oder von der Musik leben will? Er sagt: "Das weiß ich jetzt noch nicht." Einen Reiz hat diese Vorstellung vom Musikerleben für Alexander Bekdurdyew allerdings schon. "Ich stelle mir das nicht schlecht vor, wenn man auf einer Bühne vor so vielen Menschen spielt", sagt der 13-Jährige. Auch sein Vater hätte dagegen nichts einzuwenden. Im Gegenteil. "Das würde uns zeigen, dass wir ihm etwas Gutes vorleben", so Michael Bekdurdyew. "Ich glaube, er hat diesen Bezug zur Musik, weil wir zuhause viel auf unseren Instrumenten spielen."

Überzeugt von Alexander Bekdurdyews musikalischem Können sind nicht nur seine Eltern und sein Gitarrenlehrer. Im Jahr 2015 holte der Schüler einen ersten Platz beim sachsenweiten Wettbewerb "Jugend musiziert". Vor allem mit klassischen Stücken, aber auch mit der Ballade "Road Trippin'" von den Red Hot Chili Peppers hat der damals Elfjährige die Jury für sich gewonnen.

Was ist das Geheimnis seiner Begabung? "Ich konnte Musik immer schon relativ schnell nachspielen, wenn ich sie einmal gehört habe", erzählt der Schüler. Doch auch er muss üben - obwohl er nicht immer Lust dazu hat. "Jeden Tag eine Dreiviertelstunde, das stresst schon manchmal", sagt er. Gitarrenlehrer Matthias Rockoff findet, dass ein bisschen Druck dazugehört. "Auch wenn das streng klingt. Mathe lernen die meisten ja auch nicht freiwillig. Auch nicht mit viel Talent."

Das Neujahrskonzert beginnt morgen, 18 Uhr in der Kreuzkirche, Henriettenstraße36. Tickets (10 bis 15 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich.