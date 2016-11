Ausstellung - Industriemuseum zeigt Rechentechnik

erschienen am 10.11.2016



Kapellenberg. Mit einer Präsentation historischer Rechentechnik, Sonderführungen und einem Vortrag erinnert das Industriemuseum ab Sonntag bis zum Jahresende an Gottfried Wilhelm Leibniz. Anlass ist der 300. Todestag des gebürtigen Leipzigers. In einer Ausstellung wird neben verschiedenen Maschinen aus dem eigenen Bestand zum Beispiel eine der weltweit sieben originalen Nachbauten einer speziellen Rechenmaschine gezeigt, die die Niedersächsische Landesbibliothek Hannover dem Industriemuseum zur Verfügung stellt. Am 13. und am 20. November beginnen jeweils um 14 Uhr Rundgänge durch die Schau, bei denen Museumsführer Wolf Schulze die Rolle von Gottfried Wilhelm Leibniz übernimmt. Am 20. November findet um 10.30 Uhr ein Vortrag statt, in dem es um die Leibniz-Rechenmaschine geht, die als erste auf der Welt alle vier Grundrechenarten durchführen konnte. (gp)