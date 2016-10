Auszeichnung - Ehrenbürgerschaft für Ex-OB Seifert

erschienen am 27.10.2016



Die Stadt Chemnitz verleiht am Freitag kommender Woche dem langjährigen Oberbürgermeister Peter Seifert (Foto) die Ehrenbürgerschaft. Damit werden sein Wirken und seine Verdienste für Chemnitz gewürdigt. Vergeben wird die höchste Auszeichnung der Stadt inn einem Festakt. Laudatorin ist Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Der SPD-Politiker war von 1993 bis 2006 Stadtoberhaupt von Chemnitz. Er engagiert sich noch immer in verschiedenen Funktionen, so als Präsident des Leichtathletikclubs und als Vorsitzender des Hochschulrates der TU. Den Beschluss, Seifert mit der Ehrenbürgerschaft zu würdigen, fasste der Stadtrat im August. (gp/lumm)

Die Verleihung findet am 4. November um 16 Uhr im Stadtverordnetensaal des Rathauses statt.