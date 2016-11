Auszeichnung für den Sprinter mit dem langen Atem

Vor 130 Gästen hat die Stadt Chemnitz dem langjährigen OB Peter Seifert die Ehrenbürgerschaft verliehen. Obendrein erhielt der Hochgelobte ein besonderes Geschenk.

Von Sandra Häfner

erschienen am 05.11.2016



Alles begann mit einem Hupkonzert am 15. September 1993. Das setzte laut Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig in dem Moment in der Innenstadt ein, als im Radio verkündet wurde, dass die Stadtverordnetenversammlung Peter Seifert zum neuen Oberbürgermeister gewählt hatte. "Nach Chaos und Skandalen in Chemnitz zu Beginn der 1990er-Jahre sahen viele Chemnitzer in Peter Seifert eine Erlösung und eine große Hoffnung für die Stadt. Sie waren der Meinung: Der kann das", sagte Barbara Ludwig gestern Abend in ihrer Laudatio vor 130 Gästen zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an ihren Vorgänger. Sie selbst war damals im Auto im Zentrum unterwegs. Das Hupkonzert, das man sonst nur nach Erfolgen im Fußball kenne, sei "großartig" gewesen.

Vor gut zwei Monaten hatte der Chemnitzer Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, dem langjährigen Oberbürgermeister Seifert die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. 13Jahre, bis 2006, stand der SPD-Politiker der Stadt vor - in einer Zeit "des radikalen Umbruchs", betonte Barbara Ludwig. Durch sein Wirken habe Chemnitz wieder zu sich gefunden, nachdem nach der Wende 75.000 Menschen die Stadt verlassen hatten und die Industrie zusammengebrochen war. "Heute wächst Chemnitz wieder", stellte Ludwig in ihrer Laudatio fest, die sie auf persönlichen Wunsch Seiferts hielt.

1993 wurde der in Zwickau geborene Diplom-Ingenieur nicht nur OB, sondern auch Präsident des Leichtathletik-Clubs Chemnitz (LAC) - ein Amt, das er heute noch ausübt. Daran erinnerte LAC-Geschäftsführer und 400-Meter-Weltmeister Thomas Schönlebe. Und überbrachte Glückwünsche einer Olympiasiegerin. "Da hat es ja mal den Richtigen erwischt, sagte Heike Drechsler am Telefon, als sie von der Ehrenbürgerwürde erfuhr."

Umso mehr freute sich der begeisterte Leichtathlet Seifert, der die 100 Meter einst unter elf Sekunden rannte, über sein Geschenk, das er neben einer Urkunde und dem Eintrag ins Goldene Buch erhielt: Die Stadt schickt ihn als Edelfan zur Leichtathletik-WM 2017 nach London. Verbunden mit einer Pflicht: "Bringen Sie Gold mit", wünschte sich OB Ludwig. Auch der neue Ehrenbürger, der sich über diese Würde "außerordentlich freut", äußerte einen Wunsch: "Nach dem Bau des tollen Fußballstadions sollten auch die Sportstätten für den Chemnitzer Weltklassesport nicht vergessen werden." Damit bezog sich der 75-Jährige vor allem auf die Sanierung des Sportforums.