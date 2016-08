Auto nach Kollision mit Gefahrguttransporter ausgebrannt

erschienen am 20.08.2016



Chemnitz (dpa/sn/fp). Ein VW ist in der Nacht zu Samstag auf der A 72 bei Chemnitz mit einem Gefahrguttransporter zusammengestoßen und anschließend ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, musste die Autobahn zwischen Chemnitz Süd und Stollberg-Nord daraufhin für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Ein 21-Jähriger war gegen 3.30 Uhr mit seinem VW in das Heck eines beladenen Tanklastzugs gefahren. Infolge des Aufpralls geriet sein Wagen ins Schleudern und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Nachdem der Mann ausgestiegen war, ging der VW in Flammen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde auch ein Tank des Gefahrgutlasters beschädigt. Kraftstoff lief nicht aus, Benzin und Diesel mussten allerdings abgepumpt werden, um den Laster zu bergen. Am VW entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ein bei dem VW-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,54. Der Führerschein des 21-Jährigen konnte nicht sichergestellt werden, da er im Wagen verbrannt war. Zum Einsatz kamen Kräfte der Autobahnpolizei, Autobahnmeisterei sowie der Feuerwehren aus Chemnitz, Niederdorf und Stollberg.