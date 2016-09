Auto Ã¼berschlÃ¤gt sich: FÃ¼nfjÃ¤hriger bleibt unverletzt

Auto überschlägt sich: Fünfjähriger bleibt unverletzt

erschienen am 12.09.2016



Limbach-Oberfrohna (dpa/sn) - Ein fünfjähriger Junge hat unverletzt einen Auto-Überschlag im Landkreis Zwickau überlebt. Die 35 Jahre alte Fahrerin des Wagens war am Sonntagabend im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Kändler aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Auto ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen - die Fahrerin und der Junge - blieben unverletzt. Ob es sich bei der 35-Jährigen um die Mutter des Jungen handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.