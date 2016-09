Auto und Anhänger gehen in Flammen auf

erschienen am 09.09.2016



Chemnitz. Ein Citroen und ein Pkw-Anhänger sind in der Nacht zum Freitag auf einem alten Industriegelände an der Solbrigstraße in Flammen aufgegangen. Die Berufsfeuerwehr Chemnitz konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch wurden die beiden Fahrzeuge völlig zerstört. Es wird geprüft, ob eine Feuertonne in der Nähe für den Brand verantwortlich sein könnte. Die Polizei ermittelt. (fhh)