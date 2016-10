Autos abgebrannt - Brandstiftung vermutet

erschienen am 23.10.2016



Chemnitz. Drei Autos haben in der Nacht zu Sonntag in Chemnitz gebrannt. Laut Angaben der Polizei geriet gegen 22:35 Uhr zuerst ein Citroen auf einem Grundstück in der Leipziger Straße in Flammen. Wenige Minuten später brannte ein in der Ringstraße abgestellter Ford. Gegen 01:15 Uhr traf es zudem einen Alfa Romeo, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eckstraße stand.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Brände in allen drei Fällen löschen, ohne dass die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergriffen. Die Polizei geht in allen drei Fällen von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)