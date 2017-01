Autos im Fokus von Dieben

erschienen am 26.01.2017



Chemnitz. Autodiebe haben sich in den vergangenen Tagen an mehreren Fahrzeugen im Chemnitzer Stadtgebiet zu schaffen gemacht. In einem Fall waren die Täter erfolgreich. Vier Anzeigen gingen am Mittwoch bei der Polizei ein.

Wie die Beamten mitteilten, klauten die Diebe in der Nacht zum Mittwoch von der Straße Steinwiese einen VW Golf, der gesichert vor einem Hausgrundstück abgestellt worden war. Zum Wert des blauen Fahrzeuges, das 2004 erstmals zugelassen wurde, liegen noch keine Angaben vor.

An der Arthur-Bretschneider-Straße, der Kochstraße und an der Straße Am Bahrehang versuchten Unbekannte, einen VW, einen Skoda sowie einen Audi zu stehlen. Die Täter hatten sich an den Schlössern zu schaffen gemacht, waren dabei in zwei Fällen in die Autos eingedrungen und hinterließen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (fp)