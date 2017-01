Babyglück kurz nach Mitternacht

Niklas ist das erste Kind, das 2017 in Sachsen geboren wurde. Er kam im Klinikum zur Welt. Die meisten Geburten verzeichnet aber ein anderes Haus.

Von Jana Peters

erschienen am 02.01.2017



Nur neun Minuten nach Mitternacht ist im Klinikum Chemnitz der kleine Niklas Krumpfe zur Welt gekommen. Der 49 Zentimeter große und 3150 Gramm schwere Junge ist damit Sachsens erstes Neujahrsbaby. Mutter Nancy Krumpfe und Vater Rico sind zum ersten Mal Eltern geworden.

Bis zur Mittagszeit standen bereits drei Babys im neu angelegten Geburtenbuch der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikums. Laut Sprecher Uwe Kreißig erblickten im Jahr 2016 dort 1482 Kinder das Licht der Welt. Das waren 123 Babys mehr als im Vorjahr. Geboren wurden 777 Jungen und 705 Mädchen. Auch das letzte Kind, das 2016 im Klinikum zur Welt kam, war ein Junge. Er wurde am Samstag um 17.07 Uhr geboren.

Die meisten Kinder in Chemnitz kamen im DRK-Krankenhaus Rabenstein zur Welt. Dort waren es 1907, berichtet Gunter Leichsenring, leitender Oberarzt der Frauenklinik. Das waren 100 weniger als noch 2015. Auch in Rabenstein wurden mehr Jungen geboren als Mädchen. Um genau zu sein, waren es 985 Jungen und 922 Mädchen. Mit der Zeit halte sich das aber ungefähr die Waage, so Leichsenring. Weiterhin waren 36 Mehrlingsgeburten zu verzeichnen - alles Zwillinge. Auch das letzte Kind, das 2016 dort geboren wurde, war ein Junge. Er kam um 16 Uhr zur Welt. Das erste Kind im neuen Jahr in Rabenstein erblickte 5.16 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen trägt den Namen Emmi, wog 3000 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Im Diakomed-Krankenhaus Hartmannsdorf kam das letzte Baby 2016 am Silvestertag um 8.03 Uhr zur Welt. In den Morgenstunden des Neujahrstages blieb es dagegen ruhig im Kreißsaal. Insgesamt wurden dort im ausgehenden Jahr 243 Kinder entbunden, das waren 40 weniger als im Vorjahr. Davon waren 133 Jungen und 110 Mädchen, sagte Geschäftsführer Stephan Lazarides. Dieses Verhältnis entspreche ungefähr dem vom Vorjahr: "Die Natur hat das gut geregelt." Es könnten gern noch mehr Geburten sein, so Lazarides. Doch viele Schwangere entschieden sich lieber für ein Haus mit Kinderklinik, die es in Hartmannsdorf leider nicht gebe. Einzugsbereich der Geburtenstation sei vor allem Limbach-Oberfrohna und Burgstädt mit den umliegenden Gemeinden und Städten.