Bagger geht in Flammen auf

erschienen am 18.06.2017



Chemnitz. Auf einer Baustelle an der Bernhardstraße in Chemnitz hat am Samstagabend ein Bagger gebrannt. Laut Polizei rief ein 21-jähriger Zeuge gegen 21 Uhr die Polizei sowie die Feuerwehr, welche den Brand löschen konnte. Es wurden keine Personen verletzt, Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (Wo)