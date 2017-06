Bagger geht in Flammen auf

Zum wiederholten Mal musste die Feuerwehr auf ein Baugelände in Gablenz ausrücken. Der Verdacht: Brandstiftung.

Von Michael Müller

erschienen am 19.06.2017



Wieder war es Samstag, wieder brannte es - und wieder geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auf dem Baugelände einer künftigen Eigenheimsiedlung in Gablenz musste die Feuerwehr am Samstagabend einen brennenden Bagger löschen. Ein 21-Jähriger hatte die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch bekämpfen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Angaben zum entstandenen Sachschaden lagen gestern Abend noch nicht vor. Die Fahrerkabine des Fahrzeugs eines Bauunternehmens aus Neukirchen ist jedoch völlig hinüber. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Mitte Mai hatte es in unmittelbarer Nachbarschaft des Areals schon einmal gebrannt. Damals war in einer alten Fabrik Müll in Brand gesteckt worden. Auf dem Gelände zwischen Bernhard- und Adelsbergstraße sollen zahlreiche Einfamilienhäuser entstehen.