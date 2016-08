Ballspielverbot: Gegenwind fÃ¼r BaubÃ¼rgermeister

Ballspielverbot: Gegenwind für Baubürgermeister

erschienen am 22.08.2016



Nach seiner Ankündigung, das Ballspielen in innerstädtischen Grünanlagen verbieten zu wollen, gibt es Kritik an Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne). Die Ratsfraktion der Linken will den Vorschlag ebenso ablehnen wie Stötzers Parteifreunde von Bündnis 90/Die Grünen. Die anderen Ratsfraktionen äußerten sich bislang nicht zu den Plänen.

Das Ansinnen sei kontraproduktiv, sagte heute Linken-Stadträtin Sabine Pester, schließlich versuchten Sozialarbeiter mit Volleyball-Turnieren im Stadthallenpark Angebote für junge Leute zu schaffen. Die Grünen erklärten, sie seien gegen pauschale Verbote. Statt dessen plädierten sie für eine "permanente Präsenz" von Sozialarbeitern sowie von Polizei und Stadtordnungsdienst in der Innenstadt. (su)