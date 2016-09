Baustelle sorgt morgens vor der Grundschule fÃ¼r Chaos

Baustelle sorgt morgens vor der Grundschule für Chaos

Gerade wurde ihr Sohn eingeschult, jetzt kann ihn die Mutter nicht mehr direkt zum Unterricht fahren. Doch warum wurden die Arbeiten nicht in den Ferien erledigt?

Von Jana Peters

erschienen am 02.09.2016



Morgenleite. Eigentlich könnte es praktischer kaum sein: Der zehnjährige Sohn von Mandy Wolf geht in die Albert-Schweitzer-Oberschule, und seit Anfang August besucht der sechsjährige Sohn die Albert-Einstein-Grundschule. Wolf kann morgens beide Kinder gemeinsam am Parkplatz der Grundschule abgeben. Der Kleine ist dann gleich da, der Große muss ein paar Schritte laufen. Auch zeitlich lässt sich das gut vereinbaren. 7.30 Uhr fängt bei den Oberschülern der Unterricht an, 7.40 Uhr bei den Grundschülern.

Doch seit Anfang der Woche ist es mit der Bequemlichkeit erst einmal vorbei. Grund ist, dass die Eltern nicht mehr auf den Parkplatz der Grundschule gelangen können. Auf der Markersdorfer Straße wird gebaut, seit Dienstag ist auch die Zufahrt in die Max-Türpe-Straße in Richtung Schule gesperrt. "Das sorgt für chaotische Zustände", sagt Wolf. Viele Eltern würden auf die Albert-Köhler-Straße ausweichen und von der anderen Seite an die Schule heranfahren. Doch die Straße, die zudem eine Sackgasse ist, sei eng, es gehe drunter und drüber. Von einem sicheren Schulweg könne derzeit keine Rede sein, weil die Straßenverhältnisse vor allem für die Kinder unübersichtlich sind, so Wolf. Nur eine Woche lang sei ihr kleiner Sohn zur Schule gegangen, dann erhielten die Eltern eine Information, dass die Zufahrt zum Parkplatz gesperrt wird. "Es stellt sich nunmehr die Frage, warum die vorausgegangenen sechs Wochen Sommerferien nicht für diese Baumaßnahmen genutzt wurden", so Wolf.

Auf Nachfrage antwortet die Stadtverwaltung, dass die Bauarbeiten an der Markersdorfer Straße deshalb nicht in den Ferien erledigt werden konnten, weil die Strecke für eine Umleitung genutzt wurde. Denn auch am Südring wurde gebaut. Der habe aufgrund des Verkehrsaufkommens die höhere Priorität gehabt, heißt es. An der Markersdorfer Straße werden die Asphaltschicht und der westliche Gehweg zwischen den Zufahrten der Max-Türpe-Straße erneuert. In diesem Zusammenhang wird zudem die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Die Baumaßnahme wurde am 15. August begonnen und soll am 9. September beendet sein. Die Zufahrt zur Grundschule war noch bis 29. August möglich. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Schule jederzeit zu Fuß erreichbar sei.

Sabine Sprunk, Leiterin der Albert-Einstein-Grundschule, findet die Sperrung unglücklich. Sie selbst sei zwei oder drei Tage vor Schulbeginn darüber informiert worden. Sie schätzt aber ein, dass sich die Zeit bis nächsten Freitag überbrücken lasse. Die meisten Eltern führen jetzt in die Albert-Köhler-Straße und würden sich mit der Situation arrangieren.