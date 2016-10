BazillenrÃ¶hre wird fÃ¼r Licht-Test gesperrt

Bazillenröhre wird für Licht-Test gesperrt

Ab Montag bleibt der Tunnel unter dem Hauptbahnhof geschlossen. Nach drei Wochen wird er wieder geöffnet. Was sich bis dahin geändert hat? So gut wie nichts.

Von Mandy Fischer

erschienen am 14.10.2016



Sonnenberg. Vor knapp einem Jahr ist der Gestaltungs-Wettbewerb für die Bahnhofs-Unterführung ausgewertet worden. Anke Neumann hat mit ihrem Konzept bei der Jury, der auch Bewohner des Sonnenberges angehörten, am meisten gepunktet. Die Künstlerin vom Sonnberg hatte sich mit einem Lichtspiel beworben, das Auszüge aus einem Lied der bekannten Chemnitzer Rockband Kraftklub in Szene setzt. An den Wänden soll zu lesen sein: "Ich wär' gern weniger wie ich. Ein bisschen mehr so wie du." Eigentlich sollten die Arbeiten in dem Tunnel, der aufgrund seines Aussehens und des mitunter unangenehmen Geruchs Bazillenröhre genannt wird, bereits im Juni beginnen. Das Bauende hatte Bürgermeister Michael Stötzer mit Spätherbst 2016 angegeben. Die Verzögerung des Baustarts begründete die Pressestelle gestern mit weiterem Abstimmungsbedarf. Am Montag nun sollen die Arbeiten beginnen.

Sandstrahler und Maler sind zunächst am Werk, um eine Musterfläche herzustellen. Danach wird in der Unterführung, die Dresdner Straße und Mauerstraße verbindet, die Beleuchtung getestet, heißt es aus dem Rathaus. Die Probe soll zeigen, wie das Lichtkonzept der Künstlerin unter Beachtung der bautechnischen Gegebenheiten umgesetzt werden kann. Bis 4. November ist Zeit für den Testlauf. Deshalb bleibt der Tunnel ab Montag drei Wochen für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

Danach wird er erst einmal wieder geöffnet, denn die weiteren Arbeiten folgen nicht direkt im Anschluss. Weshalb eine Pause eingelegt wird, darüber informierte die Pressestelle gestern nicht. Erst im kommenden Jahr, der genaue Zeitpunkt wurde nicht genannt, werde die Bazillenröhre komplett erneuert, heißt es. Dazu gehöre neben einem neuen Anstrich der Wände auch frischer Asphalt für den Fußboden. Danach sollen LED-Lichtbänder mit unterschiedlichen Farben installiert werden, die indirekt über das Deckengewölbe den Tunnel zwischen Zentrum und Sonnenberg erhellen. Nach Aussage der Künstlerin ist vorgesehen, annähernd 170 LED-Leuchten zu installieren. Warme und kalte Lichttöne sollen für eine weniger tunnelartige Atmosphäre sorgen, wie Anke Neumann bei der Preisverleihung im Dezember vergangenen Jahres sagte. Jeweils am Beginn des Deckenbogens installiert, strahlen sie das Gewölbe an, so Neumann. Das soll bis dahin weiß gestrichen sein. Nach einer ersten Schätzung rechnete die Stadt mit annähernd 10.000 Euro Stromkosten jährlich. Ungefähr 100.000 Euro will die Stadt in die Umgestaltung des Bauwerks, dessen Zustand vor allem Sonnenberg-Bewohner kritisieren, investieren. Der Tunnel ist 220 Meter lang, fünf Meter breit und etwa 3,50 Meter hoch.