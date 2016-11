Beamten zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in Chemnitz im Einsatz

erschienen am 25.11.2016



Chemnitz. 80 Beamte waren am Donnerstag in Chemnitz zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität im Einsatz. Nach Angaben der Polizei stellten sie einen Verstoß gegen das Waffengesetz und vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest.

Ein 14-Jähriger wurde an der Zentralhaltestelle mit einem verbotenen Messer erwischt. An der Straße der Nationen beobachteten Beamte eine mutmaßliche Betäubungsmittelübergabe und stellten bei der anschließenden Kontrolle bei den Beteiligten Drogen fest. Ebenso fand man bei einem 19-Jährigen und auf einer Grünfläche an der Brückenstraße Drogen. Ermittlungen wurden in allen fünf Fällen eingeleitet.