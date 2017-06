Beginner geheimer Headliner beim Kosmonaut

erschienen am 17.06.2017



Chemnitz. Das Rätselraten hat ein Ende: Die Beginner sind der geheime Headliner beim Kosmonaut-Festival in Chemnitz. Die Hamburger Hip-Hop-Band begeisterte am Samstagabend die Besucher am Stausee Oberrabenstein. (fp)