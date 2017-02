Bei ihr hat Levina singen gelernt

Isabella Lueen hat den Vorentscheid des Song-Contest gewonnen. In der Stadt können sich viele an die frühere Chemnitzerin erinnern - auch ihre damalige Gesangslehrerin.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 11.02.2017



Für den Eurovision Song Contest (ESC) schaltet sie den Fernseher eigentlich nicht ein, sagt Henrike Müller-Gräper. Beim Vorentscheid "Unser Song 2017" am Donnerstagabend hat die Gesangslehrerin in der Musikschule am Thomas-Mann-Platz aber eine Ausnahme gemacht. Denn sie kennt die Gewinnerin des Abends persönlich. Isabella Lueen alias Levina, die das Publikum in Köln und vor den Fernsehern begeisterte, kam als Neunjährige in ihren Unterricht.

Damals befand sich die Musikschule noch am Brühl. Aber dass die ehemalige Chemnitzerin, die seit gestern im ganzen Land bekannt ist, eine "gewaltige Stimme" hatte, daran erinnert sich Henrike Müller-Gräper noch genau. Und daran habe sich nichts geändert. "Ihre Stimme war früher schon toll, außergewöhnlich tief und voluminös", so die 46-Jährige. Isabella habe immer genau gewusst, was sie wollte, fügt sie hinzu. Welchen Anteil die Gesanglehrerin am Erfolg ihrer ehemaligen Schülerin hat? Kaum abzuschätzen, sagt sie. "Ich freue mich riesig für sie, sie hat großes Talent, aber sicher hat sie auch in den vergangenen Jahren viel an ihrer Stimme gearbeitet", sagt Henrike Müller-Gräper.

Davon konnte sich Stefanie Seifert in Köln live überzeugen. Die 26-Jährige ist mit Isabella Lueen ins Wilhelm-André-Gymnasium gegangen. Schon damals war sie eine ausgezeichnete Sängerin, sagt Seifert. Am Donnerstag war sie mit nach Köln gereist und fieberte im Publikum mit ihrer besten Freundin mit. Nervosität habe man Isabella kaum angesehen, findet Seifert. "Aufgeregt war sie vorher schon, glaube ich, aber auf der Bühne ist sie cool geblieben, das war großartig. Sie hat einfach eine wahnsinnige Performance hingelegt", sagt Seifert. Noch können Isabella und sie nicht richtig fassen, was da am Donnerstagabend passiert ist. "Aber ich komme auf jeden Fall mit zum Finale in die Ukraine", versichert Seifert.

Andreas Gersdorf, Rektor des Wilhelm-André-Gymnasiums, hat der Triumph seiner ehemaligen Schülerin "sehr stolz gemacht", wie er sagt. Er glaubt, dass die künstlerische Ausrichtung der Schule mit Leistungskursen in den Fächern Musik und Kunst durchaus den Grundstein für die Gesangskarriere von Isabella Lueen gelegt habe. Wobei er sich mit Prognosen zurückhalte: Wer später berühmt werde, lasse sich in so jungen Jahren kaum sagen. Zu den ehemaligen Schülern, die später auf künstlerischen Gebiet Erfolg haben sollten, gehört auch der Schauspieler Matthias Schweighöfer. Er präsentierte sich während des Vorentscheids als Sänger und stellte seinen neuen Song vor.