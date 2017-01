Beliebteste Vornamen in Chemnitz: Sophie und Paul

erschienen am 11.01.2017



Chemnitz. Sophie und Paul sind die beliebtesten Vornamen, die Chemnitzer Eltern voriges Jahr ihren Kindern gegeben haben. Danach folgen Marie und Mia sowie Emil und Max, geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Standesamtes hervor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 3423 Kinder in der Stadt geboren, 192 mehr als 2015. Der Trend der Vorjahre setzte sich fort, wonach mehr Jungen (1785) als Mädchen (1638) geboren wurden. (dy)