Bernsdorfer Eltern befürchten Engpässe durch neue Privatschule

Weil es im Stadtteil immer mehr Schüler gibt, wird der Platz allmählich knapp. Dennoch will die Stadt ein leer stehendes Gebäude abgeben.

Von Michael Müller

erschienen am 08.02.2017



Bernsdorf. Ob die Damen und Herren im Rathaus sich das gut überlegt hatten, die Entscheidung zur Ansiedelung einer Privatschule in Bernsdorf auf die heutige Ratssitzung zu vertagen? Auf eine Sitzung, die mit dem Doppelhaushalt für 2017/18 eigentlich schon mehr als gut ausgefüllt ist? Die Fragezeichen rund um das umstrittene Zwölf-Millionen-Projekt auf dem Gelände der früheren Theodor-Neubauer-Schule an der Vettersstraße dürften jedenfalls kaum kleiner geworden sein, seit das Thema Ende Januar kurzerhand wieder von der Tagesordnung genommen wurde.

Die Stadt will dem Glauchauer Schulbetreiber Saxony International School (SIS) ermöglichen, sich in dem seit Jahren leer stehenden Komplex niederzulassen. War zuletzt von einer internationalen Grundschule mit der Perspektive, diese um Oberschule und Gymnasium zu erweitern, die Rede, so geht es nach der neuesten Überarbeitung der von OB Ludwig unterzeichneten Ratsvorlage nur noch um eine Grundschule mit Gymnasium. Beide international ausgerichtet, mit Fokus auf Sprachen, Medien und Wirtschaftswissen, und mit der Möglichkeit, dort am Ende ein sogenanntes internationales Abitur abzulegen.

Zur Sanierung des Schulhauses will das Rathaus 1,2 Millionen Euro aus eigener Kasse beisteuern. Der Rest soll über Fördergeld finanziert werden. Ob das, wie bislang erhofft, komplett über ein neues Bundesprogramm zur "sozialen Integration im Quartier" gelingen kann, daran gibt es mittlerweile offenbar Zweifel. In der überarbeiteten Beschlussvorlage ist nurmehr vom "Anschub einer abschnittsweisen Umsetzung" die Rede. Bei Bedarf soll zusätzlich auf Geld aus anderen Förderprogrammen zurückgegriffen werden. Auch SIS werde erforderlichenfalls prüfen, Gelder zu akquirieren, heißt es in dem Papier. Keinesfalls aber werde der städtische Zuschuss erhöht.

Unabhängig von der Finanzierungsfrage, die längst auch bei anderen Trägern freier Schulen Begehrlichkeiten geweckt hat, ist das Projekt noch aus einem zweiten Grund nicht unumstritten. Bernsdorf erwartet in den kommenden Jahren einen starken Anstieg der Schülerzahlen. Die örtliche Heinrich-Heine-Grundschule soll auf vier Klassen pro Jahrgang und insgesamt 450Schüler hochgefahren werden. Viele Eltern befürchten, dass sich die Lernbedingungen für ihre Kinder dadurch verschlechtern werden. Sie machen sich daher seit einiger Zeit für eine zweite staatliche Grundschule stark. Die leer stehende Neubauerschule gilt ihnen als Vorzugsvariante "Der Standort wäre ideal", meint Jana Schlaack, die stellvertretende Vorsitzende des Elternrates der Bernsdorfer Kita "Sonneninsel".

Angesichts der absehbaren Engpässe hoffen die Kritiker nun auf ein Einlenken der Stadträte in letzter Minute. "Es wäre ja Wahnsinn, gerade jetzt das einzige im Stadtteil verfügbare Schulgebäude aus der Hand zu geben", meint Marko Rößler, einer der Unterstützer. Maik Otto, SPD-Stadtrat und seit Monaten mit der Situation in Bernsdorf befasst, hält eine vernünftige Entscheidung über die Zukunft der Neubauerschule derzeit im Grunde für unmöglich. "Eigentlich müsste erst einmal geklärt werden, wie sich die Schülerzahlen in Bernsdorf konkret entwickeln und welche Lösungen es für den Stadtteil geben könnte", so Otto.

Das Problem: Laut Rathaus müssen die Fördermittel bis 3. März beantragt werden. Zudem will niemand, dass das Projekt der internationalen Grundschule womöglich ganz in Gefahr gerät. So umstritten Standort und Finanzierung auch sind: Von dem Konzept an sich wird allgemein ein Gewinn für die Chemnitzer Schullandschaft erwartet. Im Jahr 2021, so heißt es, könnte die Schule vollständig in Betrieb gehen.