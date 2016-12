Bernsdorfer Hallenbad wohl noch bis Sommer 2017 geöffnet

erschienen am 06.12.2016



Das marode Hallenbad in Bernsdorf bekommt wohl noch eine letzte Gnadenfrist: Wie Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) heute sagte, könne die Einrichtung voraussichtlich noch bis zum Sommer nächsten Jahres geöffnet bleiben. Das habe die Prüfung der Bausubstanz durch zwei Statiker ergeben. Das Sportamt sei nun angehalten, so Ludwig, die verfügbaren Hallenzeiten gerecht auf die Vereine und Nutzer aufzuteilen.

Das Hallenbad in Bernsdorf befindet sich seit Jahren am Rande der Schließung. Das Fundament für das Schwimmbecken ist so marode, dass es immer weiter absackt. Der Zustand sei irreparabel, so Ludiwg. Die weitere Öffnung sei an die Bedingung geknüpft, dass das Gebäude ständig auf seinen statischen Zustand hin überprüft werden muss. In seiner morgigen Sitzung soll der Stadtrat darüber entscheiden, ob das neu zu errichtende Hallenbad in Bernsdorf oder am Küchwald gebaut werden soll. (su)