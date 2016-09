Besser hÃ¶ren beim BeratungsgesprÃ¤ch

Besser hören beim Beratungsgespräch

Die CVAG möchte Menschen mit Behinderung den Alltag etwas erleichtern. Dafür sind viele teure Projekte geplant. Aber auch ein günstiges. Die Anschaffung der Anlage hat nur 200 Euro gekostet.

Von Jana Peters

erschienen am 15.09.2016



Menschen, die Probleme mit dem Hören haben, tragen oft ein Hörgerät. Doch das löst längst nicht alle Probleme. Davon kann Uwe Möcke, Vorsitzender des Vereins der Hörgeschädigten in Chemnitz, ein Lied singen. "Es verstärkt alle Geräusche, auch die aus dem Hintergrund, die man gar nicht braucht", berichtet er. Darum könne eine Beratung in Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten, schwierig sein. Ein solcher Raum ist das Mobilitätszentrum des Chemnitzer Verkehrsbetriebs CVAG. Wer Fahrscheine oder Abo-Karten kaufen möchte, geht dorthin, aber auch alle Fragen rund ums Angebot der CVAG werden dort beantwortet.

Ab sofort gibt es im Mobilitätszentrum einen sogenannten Ringschleifenverstärker. Hinter dem kryptischen Wort verbirgt sich ein kleiner Apparat mit einem Hörer. Und der funktioniert so: Der Mitarbeiter der CVAG spricht in ein Richtmikrofon. Der Apparat baut ein Magnetfeld auf, der hörgeschädigte Kunde stellt in seinem Hörgerät das Programm mit der Spule ein, früher als Telefonspule bekannt. Steht der Kunde nun vor dem Apparat und damit im Magnetfeld, wird in seinem Hörgerät nur die Stimme des Mitarbeiters aus dem Mikrofon verstärkt. Der Kunde kann störungsfrei hören. Sollte ihm das noch nicht genügen, oder hört er vielleicht schlecht, hat aber kein Hörgerät, kann er auch zum Hörer greifen und so noch deutlicher verstehen, was der CVAG-Mitarbeiter sagt.

Am Eingang des Mobilitätszentrums weist ein Aufkleber auf den Ringschleifenverstärker hin. Laut Uwe Möcke wisse jeder Hörgeschädigte, was das Zeichen bedeutet. Auch in der Stadthalle, im Bürgerhaus, im Landesarchäologiemuseum und im Sozialamt gebe es solche Geräte. Zum Standard gehörten sie aber leider noch nicht. "Wir würden uns mehr davon wünschen", sagt Möcke. Überall dort, wo Beratungen angeboten werden, wären er und seine Mitstreiter über solche Geräte froh, zum Beispiel in Banken, Ämtern, bei Ärzten oder am Bahnhof. Er komme ganz gut durchs Leben, so Möcke. Aber schwierig sei es auch im Bus, wenn Durchsagen gemacht werden, zum Beispiel zu Umleitungen. Wie viele Menschen in Chemnitz es gibt, deren Hörfähigkeit beeinträchtigt ist, kann Möcke nicht sagen. Deutschlandweit gehe man aber von 15 Millionen Menschen aus.

Der Ringschleifenverstärker habe nur 200 Euro gekostet, sagt CVAG-Sprecher Stefan Tschök. Manchmal könne man eben auch mit geringem Aufwand das Leben von Menschen mit Behinderungen erleichtern. Bis 2022 will die CVAG prinzipiell barrierefrei sein. Der dazu gehörige Arbeitsplan sieht unter anderem vor, dass bis 2018 insgesamt 14 neue Straßenbahnen angeschafft werden, um die alten Tatra-Bahnen zu ersetzen. Außerdem arbeite man weiterhin daran, die Haltestellen auszubauen, also dort ein Blindenleitsystem zu installieren und die Zu- und Abgänge abzuflachen.