Betrüger nimmt 90-Jähriger Geld und Schmuck ab

erschienen am 13.01.2017



Chemnitz. Eine 90-jährige Frau ist am Donnerstag in Chemnitz auf einen Trickbetrüger hereingefallen. Den Angaben zufolge hatte sich ein Anrufer als Verwandter ausgegeben und Geld verlangt. Die Rückgabe des Geldes sicherte er für den nächsten Tag zu. Der Unbekannte verlangte Verschwiegenheit in der Sache. Darüber hinaus drängte er zu Eile, da ein Bote in der Nähe sei und gleich vorbeikommen könne. Schließlich übergab die 90-Jährige an diesen Mann einen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Beim Geldabholer handelte es sich nach ihren Angaben um einen sehr schlanken Mann Anfang 20. Er war dunkel gekleidet und trug eine dunkelblaue oder schwarze Strickmütze.

In einem zweiten Fall bat ein angeblicher Bekannter eine Frau am Telefon ebenfalls um einen vierstelligen Bargeldbetrag für einen Autokauf. Der Chemnitzerin kamen jedoch Zweifel, die sie äußerte. Schließlich beendete der Unbekannte das Gespräch. Finanzieller Schaden entstand hier nicht, teilte die Polizei mit. (fp)