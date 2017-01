Betrugsversuch: Falscher Polizist blitzt bei Chemnitzern ab

erschienen am 10.01.2017



Chemnitz. Ein Unbekannter hat am Montagabend vergeblich versucht, Chemnitzer um ihr Geld zu bringen. Der Mann rief in mehreren Haushalten an, gab sich als Polizist aus und verlangte Auskünfte über vorhandene Wertsachen und Bargeld. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Betrüger erklärte beispielsweise, ein Einbrecher sei verhaftet worden, so sei die Polizei auf die Angerufenen gekommen. Im Gespräch fragte der vermeintliche Beamte dann nach dem Kreditinstitut sowie nach Schmuck oder Bargeld in den Wohnungen. Teilweise erkundigte er sich auch nach konkreten Bargeldbeträgen.

Den Angaben zufolge ließen sich alle angerufenen Chemnitzer nicht weiter auf das Telefonat ein und riefen nach Beendigung des Gesprächs die richtige Polizei. Finanzieller Schaden entstand ihnen nicht. (fp)