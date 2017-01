Betrugsversuche gescheitert: Senioren lassen falsche Kommissare abblitzen

erschienen am 20.01.2017



Chemnitz. Betrüger haben am Donnerstag versucht, Senioren im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite übers Ohr zu hauen. Sie gaben sich den Angaben zufolge am Telefon als Polizisten aus, die gerade mehrere Verdächtige vernehmen würden. Für diese Vernehmungen sei es nun notwendig, von den Rentnern nähere Informationen zu ihrer finanziellen Situation zu erhalten. Gefordert wurden unter anderem Kontenverbindungen. Laut Polizei weigerten sich die Senioren jedoch, diese Angaben weiterzugeben. Stattdessen beendeten sie alle die Telefonate und informierten die richtige Polizei.

Aufgrund der Vorfälle stellt die Polizei noch einmal klar, dass sie sich unter keinen Umständen telefonisch nach den finanziellen Situationen der Bürger erkundigen würde. (fp)