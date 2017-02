Betrugsvorwürfe - Prozess gegen Chemnitzer Autohaus-Chef

Der Inhaber des Unternehmens muss sich seit gestern vor dem Amts- gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm 33 Taten zur Last.

Von Benjamin Lummer

Es galt als eines der bekanntesten Autohäuser der Stadt und wurde 2015 als bester Autohändler der Region Chemnitz ausgezeichnet - das 1991 gegründete Autohaus Weise an der F.-O.-Schimmel-Straße. Rund 46.000 zumeist gebrauchte Autos sollen nach Firmenangaben von hier aus einen neuen Besitzer gefunden haben. Ein ehemaliger Mitarbeiter spricht von einer lange Zeit guten Geschäftslage, von "einem Selbstläufer" und von teuren Weihnachtsfeiern der Belegschaft in der Villa Esche. Seit gestern muss sich der Inhaber Christian Weise allerdings vor dem Amtsgericht Chemnitz verantworten.

Was war passiert? Ab Mitte 2015 wandten sich Kunden der Firma an die Öffentlichkeit. Ihr Vorwurf: Sie hätten Anzahlungen in Höhe von jeweils mehreren tausend Euro getätigt, aber keine Fahrzeuge erhalten. Weise veröffentlichte daraufhin eine Stellungnahme: Er habe "starke Auffälligkeiten des Geschäftsbetriebes" feststellen müssen, schrieb er damals, schloss Betrug durch die Geschäftsführung aber aus. Bis zur Klärung der Vorfälle werde der Betrieb dennoch ruhen, erklärte er. Das ist bis heute so. Auf der Internetseite der Firma heißt es, das Autohaus "positioniere sich neu".

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun Betrug vor. Weise soll spätestens seit Dezember 2014 gewusst haben, dass sein Autohaus fällige Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen kann. Das habe er seinen Kunden verschwiegen und ihnen weiterhin Autos - darunter VW, BMW, Mercedes Benz und Audi - verkauft. In 22 Fällen sollen Kunden aus ganz Deutschland und aus anderen europäischen Staaten Anzahlungen in der Gesamthöhe von 324.000 Euro für Autos getätigt haben, ohne dass die Fahrzeuge ausgeliefert worden. Zudem soll er in fünf Fällen Fahrzeuge weiterverkauft haben, die ihm nicht gehörten. Weiterhin wirft die Staatsanwaltschaft Weise vor, Sozialversicherungsbeiträge für seine Mitarbeiter nicht fristgerecht bezahlt zu haben. Insgesamt listet die Anklageschrift 33 Taten auf.

Der Angeklagte, Jahrgang 1968, äußerte sich zu den Vorwürfen, stellte die Situation in seinem Unternehmen aber anders dar. Das Autohaus sei nicht zahlungsunfähig gewesen, sagte Weise. Dass die Autos und die Fahrzeugbriefe nicht ausgehändigt worden sein, habe ihn auch verwundert. Er habe sich nicht um die Unterlagen gekümmert, sagte der 48-Jährige gestern. "Dafür habe ich ja Mitarbeiter." Vielleicht, so Weise, haben die Mitarbeiter Fehler gemacht. "Das werden wir ja im Laufe des Verfahrens feststellen können."

Eine Frau, die von August 2014 bis Januar 2015 am Empfang des Autohauses gearbeitet hatte, berichtete von zahlreichen Kundenbeschwerden über nicht gelieferte Fahrzeugpapiere. "Wir haben die Kunden vertröstet, wussten aber irgendwann nicht mehr, was wir sagen sollten." Sie habe damals, im November 2014, das Gefühl gehabt, dass etwas schiefläuft in der Firma. Der Inhaber sei aber "schwierig zu erreichen gewesen", habe sich in dieser Zeit kaum im Autohaus blicken lassen, sagte sie. Dem widersprach Weise. "Im Autohaus hat keiner Bock gehabt, mit mir zu reden", entgegnete er.

Ein Mitarbeiter, der vier Jahre für den Autohändler tätig war, berichtete von Problemen mit Lohnzahlungen. "Das Geld kam immer später. Die letzten drei Monate haben wir gar kein Lohn mehr bekommen."

Die Verhandlung wird fortgesetzt, es sind insgesamt fünf Termine vorgesehen.