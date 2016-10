Bewohner dÃ¼rfen erst am Dienstag zurÃ¼ck ins "Sprengstoff-Haus"

Bewohner dürfen erst am Dienstag zurück ins "Sprengstoff-Haus"

erschienen am 10.10.2016



43 Bewohner des Hauses an der Straße Usti nad Labem 97, in dem größere Mengen Sprengstoff gefunden worden waren, können erst am Dienstag zurück in ihre Wohnungen. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt. Zurzeit sind Tischler im Haus, die Türen reparieren, die beim Einsatz der Polizei zerstört worden.

Den Bewohnern stehen bei der Rückkehr vor Ort Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der GGG zur Verfügung, teilte das Rathaus am Montag mit. Ebenso sei die Behördennummer 115 von 8 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig werde die Bewohner des Hauses der Straße Usti nad Labem 97 am Mittwoch zu einem Gespräch einladen. "Wir werden alles tun, die vom Geschehen betroffenen Bürger gemeinsam mit der GGG so gut wie möglich zu unterstützen", so Ludwig.

Reparaturen sind auch in dem GGG-Haus Clausewitzstraße 1 notwendig, das gestern Nachmittag gestürmt wurde. Die Polizei nahm dort einen Verdächtigen fest. Aufzug, Fensterscheiben und Haustür sind defekt, so der GGG-Sprecher. Die Mieter wurden nicht evakuiert. (dy)

