Bibliothek nach Einbruch nur mit eingeschrÃ¤nktem Service

Bibliothek nach Einbruch nur mit eingeschränktem Service

erschienen am 26.09.2016



Chemnitz. Nach einem Einbruch in ihre Räumlichkeiten ist die Stadtteilbibliothek im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite am Montag nur eingeschränkt in Betrieb. Wie die Stadtbibliothek auf ihrer Internetseite mitteilt, können in der Zweigstelle im Einkaufszentrum Vita-Center heute keine Quittungen ausgedruckt und keine Gebühren bezahlt werden. Die Ausleihe und die Rückgabe von Medien sei jedoch möglich. Am Morgen war die Stadtbibliothek zunächst vorübergehend ganz geschlossen geblieben.

Nach Angabe der Polizei hatten es die Einbrecher offenbar vor allem auf Geld und Computertechnik abgesehen. Die Täter hebelten zwei Türen auf und gelangten so in die Räume. Es wurden mehrere Hundert Euro Bargeld und Computertechnik im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Stadtteilbibliothek ist eine von drei Außenstellen, die die Stadtbibliothek unterhält. Nutzer finden dort rund 32.000 Medien vor. Die Bibliothek hat nur an drei Tagen pro Woche geöffnet. Zur nächsten Öffnung am Donnerstag soll wieder ein regulärer Betrieb möglich sein. (micm/fp)