Bis Jahresende kein freies W-Lan im Tietz

erschienen am 08.12.2016



Das freie W-Lan im Kulturkaufhaus Tietz bleibt noch mindestens bis zum Jahresende abgeschaltet. Dann werde neu entschieden, antwortete der unter anderem für Recht und Sicherheit zuständige Bürgermeister Miko Runkel in der Ratssitzung am Mittwochabend auf eine entsprechende Nachfrage von Stadtrat Toni Rotter (Piraten). Das Abschalten des vom Verein Freifunk Chemnitz betriebenen kostenlosen Internet-Zugangs für jedermann war Ende November vom Hausherrn, der städtischen Wohnungsgesellschaft GGG, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung und der Polizei mit der Begründung veranlasst worden, der große Besucherandrang im Foyer des Hauses führe zu einer andere Besucher störenden Geräuschkulisse und erhöhtem Konfliktpotenzial. Laut Stadtverwaltung wurde der Freifunkknoten zeitweise von mehr als 1000 Personen täglich und bis zu 300 gleichzeitig genutzt. (mib)