Blitzer-Einnahmen gehen zurück

Nach mehreren Rekordjahren in Folge hat die Stadtverwaltung 2016 weniger Bußgelder aufgrund von Tempoverstößen kassiert. In einem anderen Bereich klingelte es häufiger in der Kasse.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 06.01.2017



Stationäre Tempo-Blitzer: Während vier der neun fest installierten Anlagen zwischen Januar und Dezember 2016 in etwa so oft auslösten wie im Jahr 2015, gab es bei anderen deutliche Rückgänge. So wurden an der Leipziger Straße im vergangenen Jahr nur noch rund 3800 Verstöße registriert - im Vorjahr waren es mehr als fünf Mal so viele. Auch der Spitzenreiter unter den festen Blitzern, das Gerät an der Annaberger Straße, verzeichnete rund ein Drittel weniger Tempoüberschreitungen. Dagegen blitzte es an der Neefestraße in Höhe der Kappler Drehe drei Mal so oft wie im Vorjahr. Spitzenreiter bei den Überschreitungen war ein Autofahrer, der auf der Zwickauer Straße statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde mit Tempo 103 unterwegs war.

In der Summe lösten alle neun Blitzer zusammen seltener aus als 2015, die Einnahmen aus diesem Bereich gingen von knapp 1,9 auf rund 1,5 Millionen Euro zurück. Eine mögliche Erklärung dafür: Die Geräte stehen nun seit einigen Jahren an derselben Stelle. Autofahrer könnten sich also an sie gewöhnt haben. Bis auf die Messanlage an der Stollberger Straße kurz vor der Wladimir-Sagorski-Straße, die aufgrund von Bauarbeiten zehn Tage abgeschaltet war, funktionierten nach Angaben der Stadtverwaltung alle Geräte das gesamte Jahr über.

Mobile Tempokontrollen: Die Messungen aus Fahrzeugen des Ordnungsamtes heraus führten im vergangenen Jahr zu höheren Einnahmen als 2015. Mit rund 1,54 Millionen Euro lagen die sogar über denen der stationären Blitzer. Insgesamt wurden rund 66.400 Verstöße registriert, das heißt pro Tag rund 180.

Die Einnahmen aus stationären und mobilen Messungen summierten sich auf insgesamt drei Millionen Euro und lagen damit nach mehreren Rekordjahren in Folge erstmals unter denen von 2015. Das Minus betrug rund zehn Prozent.

Rotlicht-Verstöße: Insgesamt rund 4300 Mal lösten die acht Rotlicht-Blitzer im Stadtgebiet aus. Dazu kamen 400 Fälle, in denen Beamte Autofahrer stoppten, die Signalanlagen bei Rot passiert hatten. Die Einnahmen aus diesem Bereich stiegen im Vergleich zu 2015 um knapp vier Prozent auf 625.000 Euro. Am häufigsten wurden Autofahrer an der Bahnhofstraße (1168 Fälle) ertappt. Das Gerät an der Wartburgstraße war aufgrund von Bauarbeiten knapp vier Monate außer Betrieb.

Superblitzer: Die Messanlage an der Zwickauer/Goethe-/Barbarossastraße, die sowohl Tempo als auch Rotlicht-Verstöße erfasst, spülte vergangenes Jahr 188.000 Euro in die Stadt-Kasse. Autofahrer scheinen sich aber an das Gerät zu gewöhnen: Es löste 4400 Mal aus; 2015 wurden noch 1700 Sünder mehr registriert.

Kosten: Den Gesamteinannahmen aus allen Messungen in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro stehen Wartungskosten für die Geräte in Höhe von 31.000 Euro gegenüber.

Ausblick: Laut Stadtverwaltung gibt es für dieses Jahr keine Überlegungen, mobile oder stationäre Blitzer anzuschaffen. Trotz des offensichtlichen Gewöhnungseffektes sollen bestehende Anlagen auch nicht versetzt werden, heißt es.