Blitztipps

Am Wochenende sind jederzeit Tempo- und Abstandskontrollen auf den Bundesstraßen und Autobahnen der Region möglich.

Für Montag sind in Chemnitz auf der Hofer Straße, der Parkstraße und der Kalkstraße Geschwindigkeitsakontrollen vorgesehen. Auch in Niederwiesa auf der Bundesstraße 173 und in Lichtenwalde auf der Niederwiesaer Straße wird geblitzt. Außerdem ist die Polizei am Montag von 7 bis 8 Uhr mit der Aktion "Blitz für Kids" vor der Albert-Einstein-Grundschule an der Max-Türpe-Straße.