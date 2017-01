Blutiger Streit um Putin: Drei Jahre Haft

Weil er nach abfälligen Bemerkungen über Russlands Präsidenten auf einen Nachbarn einstach, muss ein 67-Jähriger hinter Gitter. Seine größte Angst: Im Gefängnis zu sterben.

Von Michael Müller

erschienen am 05.01.2017



Lutherviertel. Er hat ein arbeitsreiches Leben hinter sich und ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Nun fürchtet er, seine letzten Jahre hinter Gittern zu verbringen: Weil er im Zorn auf einen Nachbarn einstach und ihn schwer verletzte, hat das Landgericht gestern einen 67-jährigen Chemnitzer zu drei Jahren Haft verurteilt. Der aus Russland stammende Mann war im Sommer nach einigen Gläsern Rum in einer Diskussion über politische Themen derart in Rage geraten, dass er sich nach abfälligen Bemerkungen über Russlands Präsident Putin ein 25Zentimeter langes Küchenmesser schnappte und auf den zwei Jahre Älteren losging. Der flüchtete aus seiner Wohnung, um sich in Sicherheit zu bringen. Doch die an jenem Abend bereits verschlossene Haustür versperrte ihm den Weg. Erst nachdem der Angeklagte mehrfach auf ihn eingestochen hatte, wurden Nachbarn auf das Geschehen im Treppenhaus aufmerksam. Sie riefen den Angreifer zur Besinnung und alarmierten die Polizei.

Die Stiche in den Hals und Bauch des Mannes seien potenziell lebensgefährlich gewesen, sagte die Vorsitzende Richterin gestern. Da der Rentner, offenbar erschrocken über sich selbst, aber noch rechtzeitig von seinem Tun abgelassen und sein Opfer nicht noch weiter gejagt habe, liege kein versuchter Totschlag vor.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Verteidiger des Angeklagten waren bis zuletzt genau davon ausgegangen. Beide hatten in ihren Plädoyers höchst unterschiedliche Strafen gefordert. Fünf Jahre Haft, lautete die Forderung der Staatsanwaltschaft, zwei Jahre auf Bewährung, die des Verteidigers. Ob sie gegen das Urteil vorgehen werden, blieb gestern offen.

Dass die Strafe nicht höher ausfiel, hat der 67-Jährige wohl nicht zuletzt dem eher untypischen Verhalten des Opfers zu verdanken. Um mit dem blutigen Vorfall möglichst rasch abschließen zu können, hätte er das Ganze am liebsten auf sich beruhen lassen. Der 69-Jährige trat weder als Nebenkläger auf, noch erlaubte er dem Gericht, die ihn behandelnden Ärzte zu den Folgen der ihm zugefügten Verletzungen zu befragen. Die wiederholt vorgetragenen Entschuldigungen seines Nachbarn und dessen Bekundung, dass ihm das Vorgefallene sehr leid tue, akzeptierte er. In seine Wohnung werde er den Mann aber nicht mehr lassen, fügte er hinzu.

Der Angeklagte selbst nutzte das ihm zustehende letzte Wort vor der abschließenden Beratung des Gerichts, um die Richter um ein mildes Urteil zu bitten. "Ich bitte Sie, dass ich zu Hause sterben kann", sagte er mit Verweis auf mehrere schwere Erkrankungen und gesundheitliche Probleme während der Untersuchungshaft.