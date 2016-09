Bluttat in Chemnitz: Mann tot, Ehefrau verletzt

Bei der Polizei geht ein Notruf ein. Als die Beamten zu dem Reihenhaus kommen, finden sie zwei Opfer eines Gewaltverbrechens. Viele Fragen sind noch unbeantwortet.

Von Gabi Thieme und Swen Uhlig

erschienen am 14.09.2016



Chemnitz. Es ist 22.40 Uhr, als bei der Chemnitzer Polizei ein Notruf aus dem ländlichen Stadtteil Ebersdorf eingeht. Als die Beamten zum Tatort kommen, finden sie zwei blutüberströmte Personen: in einer Reihenhaussiedlung, die Ende der 1990er-Jahre durch den Umbau eines Vierseithofs entstanden war. Sie alarmieren den Rettungsdienst mit der Erstinformation, dass es sich um einen Wohnungseinbruch mit Verletzten handeln soll. Dem 58 Jahre alten Mann können Ärzte und Rettungssanitäter nicht mehr helfen. Er verblutet und stirbt an schweren Schnittverletzungen im Halsbereich. Die 26 Jahre jüngere, farbige Frau wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Chemnitzer Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart bestätigt am gestrigen Nachmittag, dass es sich bei den Opfern um ein Ehepaar handelt. Laut Anwohnern lebten sie noch nicht lange in dem zweistöckigen Reihenhaus. Das gesamte Areal blieb gestern für viele Stunden von der Polizei weiträumig abgesperrt.

Dass der Bluttat ein Einbruch vorausgegangen sein soll, wollte die Staatsanwaltschaft weder bestätigen noch dementieren. Sie machte auch keine Angaben, warum sich die Ermittler gestern mit Details so bedeckt wie selten zuvor hielten. Es wurde lediglich versichert, dass wie immer in solchen Fällen in alle Richtungen ermittelt werde. Aufgrund der Komplexität des Tatortes und der laufenden Ermittlungen seien derzeit keine näheren Angaben möglich, heißt es. Noch am Nachmittag war auf dem gepflasterten Gehweg vor dem Wohnhaus des Paars eine Blutspur zu sehen, die sich bis zum Nebenhaus zog.

Bereits in der Nacht hatten die Chemnitzer Kriminalisten der Mordkommission Verstärkung durch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) angefordert. Das sei bei derartigen Gewaltverbrechen und so komplexer Tatortarbeit durchaus gängige Praxis, sagte LKA-Sprecher Tom Bernhardt. Das achtköpfige Spezialistenteam verfüge zum Beispiel über technische Möglichkeiten, die die einzelnen Polizeidirektionen nicht haben. Dazu gehörtern 3D-Scantechnik zur genauen Tatortvermessung, Spurenspezialisten und ein Phantomzeichner. Es sei keinesfalls so, wie es mitunter in Kriminalfilmen vermittelt werde, dass allwissende LKA-Beamte die unfähigeren örtlichen Kriminalisten aus einem Fall rausdrängen wollten. "Wir arbeiten vielmehr Hand in Hand", so der Sprecher.

Augenzeugen zufolge haben die Ermittler gestern das Schloss der Garage aufgebohrt. Nach Angaben von Nachbarn gehörten zum Haushalt zwei Kinder. Zumindest das schulpflichtige Kind befand sich gestern in der Obhut einer Nachbarin. Die 32 Jahre alte, überlebende Frau soll vorher mit einem anderen Mann liiert gewesen sein. Von ihrer Vernehmung erhofft sich die Polizei Details zum Tatablauf.