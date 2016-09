Bluttat in Ebersdorf - Ein Ort wartet auf AufklÃ¤rung

Bluttat in Ebersdorf - Ein Ort wartet auf Aufklärung

Auch gut eine Woche nach dem Gewaltverbrechen hält sich die Staatsanwaltschaft zum Ermittlungsstand bedeckt. Nachbarn schwanken zwischen Gelassenheit und Unruhe.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 22.09.2016



Angst, dass sich so etwas wiederholen könnte, hätten sie nicht. Das beteuern in diesen Tagen viele Ebersdorfer aus der unmittelbaren Umgebung der Reihenhaussiedlung an der Mittweidaer Straße, in der sich am späten Dienstagabend vergangener Woche ein blutiges Gewaltverbrechen ereignet hat. Ein 58-jähriger Mann war an schweren Schnittverletzungen im Halsbereich verblutet. Seine 32-jährige Ehefrau hatte sich noch bis zum Nachbarhaus schleppen können und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

"Wir sind schockiert und es tut uns leid um die Nachbarn", sagt Ronald Diersch, der neben dem betroffenen Paar wohnt. Doch Angst, dass der oder die Täter wiederkommen könnten, hätten aber weder er noch andere Bewohner der kleinen Eigenheimsiedlung. Die beiden Opfer waren dort erst vor einigen Monaten eingezogen. "Mit der Wohnanlage hatte das Verbrechen nichts zu tun", ist ein anderer Nachbar überzeugt, der ungenannt bleiben möchte. Die Bewohner stünden in engem Kontakt zu Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft und vertrauten auf deren Ermittlungsarbeit, sagt er.

"Uns betrifft das nicht", sagt auch Manfred Schulze, der nur wenige Häuser weiter wohnt. Er nehme an, dass es sich um eine Beziehungstat handelte und anderen Ebersdorfern keine Gefahr drohe. Bei ihm und vielen anderen von "Freie Presse" Angesprochenen wird aber auch der Wunsch deutlich, dass Polizei und Staatsanwaltschaft den Fall schnell aufklären sollten, um die Einwohner zu beruhigen. "Die Verunsicherung ist sicherlich da, zumal es noch gar keine konkreten Informationen gibt", schätzt der Ebersdorfer Pfarrer Horst Oertel ein. Besorgt seien besonders ältere Menschen und alleinstehende Frauen, habe er erfahren.

"Wir sind ja überwiegend alteingesessene Einwohner, die seit Generationen hier leben. Da macht man sich schon Gedanken, wenn so etwas passiert", sagt eine Frau um die 60. Ihre Enkeltochter habe manchmal an den Reihenhäusern gespielt und sie selbst habe die farbige Frau, die jetzt schwer verletzt wurde, mitunter im Dorf gesehen.

"Wenn in unserem verschlafenen Dorf etwas passiert, brodelt die Gerüchteküche", erzählt eine im Ort aufgewachsene Geschäftsinhaberin und übertreibt: "Wenn sich jemand an der Schule ein Bein brach, hieß es an der Brettmühle, er sei tot." So habe sich auch schnell herumgesprochen, dass Polizisten in weißen Schutzanzügen das Feld hinter der Reihenhaussiedlung abgesucht hätten. "Das klingt nach mehr als einer Beziehungstat", spekuliert sie.

Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft wollte sich bis gestern auch auf Nachfrage nicht zum Stand der laufenden Ermittlungen äußern.