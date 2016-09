Bluttat in Ebersdorf: Polizei nimmt 38-jÃ¤hrigen TatverdÃ¤chtigen fest

erschienen am 22.09.2016



Chemnitz. Nach dem Gewaltverbrechen in Chemnitz-Ebersdorf vergangene Woche hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 38-jährigen Deutschen.

Gegen den Mann, bei dem es sich um einen Bekannten der Familie handelt, hat das Amtsgericht Chemnitz am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Im Zusammenhang mit der Festnahme wurden heute Vormittag bei einem Taucheinsatz in Braunsdorf weitere Beweismittel gesichert, heißt es. Nähere Einzelheiten gibt die Polizei derzeit aufgrund der andauernden Ermittlungen nicht bekannt.

Am späten Dienstagabend vergangener Woche hatte sich an der Mittweidaer Straße in Chemnitz-Ebersdorf ein blutiges Gewaltverbrechen ereignet. Ein 58-jähriger Mann war an schweren Schnittverletzungen im Halsbereich verblutet. Seine 32-jährige Ehefrau hatte sich noch bis zum Nachbarhaus schleppen können und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. (fp)