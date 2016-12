Bombendrohung: 4500 Personen evakuiert

Das Einkaufscenter Sachsen-Allee ist gestern Abend binnen Minuten vollständig geräumt worden. Beamte durchkämmten bis in die Nacht das Gebäude - und wurden fündig.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 30.12.2016



Desiree Matthe und Danny Meister waren gerade an der Kühltheke angelangt, als sie ihren Einkauf im Kaufland der Sachsen-Allee gestern Abend abrupt abbrechen mussten. "Wir wollten gerade Eis kaufen. Dann gab es einen Warnton und eine Durchsage, die schlecht zu verstehen war", sagte Meister. Schließlich sei eine Mitarbeiterin auf die Kunden zugegangen und habe sie aufgefordert, das Center zu verlassen, ergänzte Matthe. Als Grund seien "technische Probleme" genannt worden.

Der tatsächliche Grund war allerdings ein anderer: eine Bombendrohung gegen das Einkaufscenter. Die sei gegen 16.15 Uhr bei der Chemnitzer Polizei eingegangen, berichteten die Beamten später am Abend. In Absprache mit dem Management sei die Ladenpassage daraufhin geschlossen und evakuiert worden: Rund 4000 Kunden und 530 Mitarbeiter mussten laut Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Heiko Heilmann, das Gebäude verlassen. Auch das Parkdeck, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt 1128 Autos befanden, wurde bis auf wenige Fahrzeuge geräumt. Es kam zu Staus an den Ausfahrten. Zugleich sperrten Einsatzkräfte die Zufahrtsspuren zum Gelände ab.

Während in den umliegenden Geschäften wie dem Edeka-Markt, der Mc-Donalds-Filiale und der Auto-Waschanlage, der Betrieb normal weiterging, bildeten sich gegen 17.30 Uhr vor dem verschlossenen Haupt- und dem Personaleingang Menschentrauben. Das Center sei zum Zeitpunkt der Evakuierung "brechend voll" gewesen, berichteten Mitarbeiter. Die Evakuierung sei aber "gesittet" und "ohne Panik" abgelaufen, schilderte ein Beschäftigter der Mode-Kette Kult. "Das Personal ist für solche Fälle geschult." Die Mitarbeiter hätten den Kunden den schnellsten Weg zum Ausgang gewiesen, sagte der 20-Jährige. "Ein bisschen gezittert habe ich schon und ich war auch kurz geschockt", ergänzte er. Vor den verschlossenen Türen des Haupteingangs warteten indes Kunden darauf, dass das Center wieder öffnet. Informationen bekamen sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Mitarbeiter wussten aber schon mehr: "Das Center bleibt heute zu", sagte eine Frau.

Gegen 18.30 Uhr begann die Polizei damit, die Läden einzeln zu durchsuchen. Dabei kamen drei Sprengstoffspürhunde zum Einsatz - je einer aus Chemnitz, Leipzig und von der Bundespolizei. Die Mitarbeiter wurden am Personaleingang zusammengerufen. Mindestens ein Beschäftigter pro Laden begleitete die mit schwerer Schutzkleidung ausgerüsteten Polizisten zu den Geschäften. Als einer der ersten durfte Sven Schumann seinen Vodafone-Laden begutachten. "Es war alles gut", sagte er danach. Angst habe er nicht gehabt, auch nicht vor dem Hintergrund des Terroranschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin vergangene Woche. "Ich glaube, Chemnitz ist nicht das prädestinierte Anschlagsziel", meinte Schumann. Nach der Durchsuchung habe er seinen Laden abgeschlossen, sagte Schumann, der sich anschließend auf den Heimweg machte.

Indes hoffte Familie Endtmann aus Lichtenwalde darauf, zum Auto zu gelangen, das noch im Parkhaus stand. "Unser Wohnungsschlüssel liegt da drin", sagte Mike Endtmann. Nach der Evakuierung seien sie nicht sofort zu ihrem Fahrzeug gegangen, berichtete er. Die Hoffnung war aber vergebens: Das Parkhaus blieb in der Nacht abgesperrt. Es werde aber bewacht, sagte eine Mitarbeiterin. Die Endtmanns ließen sich daraufhin von den Eltern abholen, die einen Ersatzschlüssel haben. "Und das nach Berlin. Die Welt ist verrückt", sagte Mike Endtmann.

Gegen 21.30 Uhr entdeckten Beamte einen verdächtigen Gegenstand. Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden angefordert, um diesen zu untersuchen. Ob eine Gefahr von ihm ausging, war bei Redaktionsschluss um 23 Uhr unklar.

Die Sachsen-Allee wurde 1997 eröffnet. Mit 85 Geschäften ist es eines der größten Einkaufscenter der Region. Bereits vor fünf Jahren hatte es eine Bombendrohung gegen die Passage gegeben. Am Abend des 31. Januar 2012 mussten nach einer telefonischen Drohung 1200 Kunden das Gebäude verlassen. Gefunden wurde damals nichts.