Bombendrohung an Altendorfer Oberschule - 18-Jähriger gibt Tat zu

erschienen am 24.01.2017



Chemnitz. Ein 18-Jähriger hat über das soziale Netzwerk Facebook mit einer Bombe in der Altendorfer Oberschule gedroht. Wie die Polizei mitteilte, war die Schulleitung am Dienstagmorgen auf die Nachricht gestoßen und hatte die Beamten gegen 5.30 Uhr verständigt. Die sperrten daraufhin das Gebäude ab und überprüften es.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Verfasser der Nachricht ausfindig und vernommen werden. Der 18-Jährige gab an, dass die Drohung nicht ernstgemeint, sondern eine Mutprobe unter Freunden gewesen sei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dauern an.

Wie eine Mutter über Facebook mitteilte, wurden die Schüler aufgefordert, erst zur dritten Schulstunde zu erscheinen. Der Schulbetrieb konnte mittlerweile wieder aufgenommen werden. (fp)