Bombendrohung in Chemnitz: Finanzamt, Sozialgericht und Händler betroffen

erschienen am 15.05.2017



Chemnitz. Wegen einer Drohung werden zurzeit zwei Gebäude an der Straße der Nationen in der Chemnitzer Innenstadt evakuiert, darunter das Finanzamt. Die Polizei bestätigte bislang lediglich, dass eine Drohung eingegangen sei und deshalb die Häuser geräumt werden.

Das gesamte Gebäude der Straße der Nationen 2-4 ist gegen 11.20 Uhr geräumt. Betroffen ist nicht nur das Finanzamt, sondern auch Sozialgericht sowie Händler. Geschlossen sind derzeit unter anderem die Bäckerfiliale und die Drogerie. Auch das Parkhaus am Johannisplatz wurde gesperrt. Mitarbeiter des Finanzamtes wurden von der Behördenleitung bereits nach Hauses geschickt, weil sich die Polizei auf einen über mehrere Stunden dauernden Einsatz einrichtet. Unbestätigten Meldungen zufolge ging die Drohung per E-Mail in der Poststelle des Finanzamtes ein. (micm/dy)