Bombendrohungen gegen Einkaufszentren aufgeklärt: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

erschienen am 12.05.2017



Chemnitz. Die Polizei hat im Fall der anonym versendeten Bombendrohungen gegen zwei Chemnitzer Einkaufszentren im Dezember des vergangenen Jahres einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, steht ein 36-Jähriger aus Chemnitz im dringenden Tatverdacht, am 29. und 30. Dezember 2016 elektronische Nachrichten mit Drohungen an die Verantwortlichen der Einrichtungen am Thomas-Mann-Platz und am Neumarkt sowie an Polizeidienststellen versandt zu haben. Die Motivlage des Mannes ist bisher unklar.

Beide Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhungen von Straftaten liegen bereits zur weiteren strafrechtlichen Entscheidung bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Zudem plant die Polizeidirektion, finanzielle Forderungen hinsichtlich der Einsatzkosten geltend zu machen. Diese errechnen sich unter anderem aus den geleisteten Arbeitsstunden der Beamten und werden sich jeweils mindestens im vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Die genauen Kosten werden derzeit noch berechnet. (fp)