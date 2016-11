Brände halten Einsatzkräfte in Chemnitz in Atem

erschienen am 13.11.2016



Chemnitz. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht ist es im Chemnitzer Stadtteil Gablenz und Kappel zu einer Serie von Brandstiftungen gekommen. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag das erste Mal wegen eines Feuers alarmiert. In der Richard-Wagner-Straße stand ein Kleidercontainer in Flammen und brannte vollständig aus. Gegen 19.50 Uhr wurden durch Feuer in der Liddy-Ebersberger-Straße drei Papiercontainer vollständig zerstört. In der Liddy-Ebersberger-Straße brannte es gegen 20.50 Uhr erneut. Diesmal standen ein Gartengerätehaus, ein Motorroller, zwei Mülltonnen und zwei Papiercontainer in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen.

Eine Polizeistreife stellte gegen 22.15 Uhr auf der Geibelstraße bei einem abgestellten Peugeot einen brennenden Reifen fest. Die Polizisten löschten die Flammen mit einem mitgeführten Feuerlöscher. Am Fahrzeug wurde der vordere rechte Kotflügel beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Peugeot wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Fast zeitgleich standen ebenfalls in der Geibelstraße eine Gartenlaube und ein Komposter in Brand. Auch hier war die Feuerwehr im Einsatz. Bei diesem Feuer wird der entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Kurz nach 23 Uhr brannte in der Carl-von-Ossietzky-Straße ein BMW. Auch hier konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Angaben zur Schadenshöhe liegen in diesem Fall noch nicht vor.

Ein 40-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Usti nad Labem hatte gegen 1.30 Uhr vor der Haustür seines Wohnhauses einen brennenden Pappkarton bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann löschte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Durch das Feuer wurden die Hauseingangstür und das Vordach beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Polizeidirektion Chemnitz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 371 3873445. (fp)